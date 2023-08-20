سياسة
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لندن.. انقطاع الكهرباء بمطار ستانستيد يتسبب بفوضى وإخلاء لمحطة القطار
أدى انقطاع التيار الكهربائي بمطار ستانستيد في لندن، إلى فوضى عارمة وحالة استنفار قصوى. وجرى إخلاء محطة القطار جراء تعطل الأنظمة، فيما لا تزال ملابسات الحادثة مجهولة.
لندن.. انقطاع الكهرباء بمطار ستانستيد يتسبب بفوضى وإخلاء لمحطة القطار
فوضى بمطار ستانستيد جراء انقطاع التيار الكهربائي / Others
20 أغسطس 2023

تسبب انقطاع كبير في التيار الكهربائي بمطار لندن ستانستيد، في إخلاء محطة القطار.

وتأخرت الطائرات وتوقفت الحافلات بالمطار، واشتكى بعض المسافرين من توقفهم في القطارات لمدة تصل إلى 45 دقيقة.

وقالت شركة تشغيل القطارات الغربية GA West Anglia إنه لم يجرِ اكتشاف حريق في محطة القطار ولكن عُثر على "مفتاح محترق في غرفة كهربائية".

وأضافت: "سيحضر موظفو استجابة شبكة السكك الحديدية وخدمات الطوارئ في الموقع حالياً".

في غضون ذلك، قال متحدث باسم ستانستيد إن المطار بصدد استعادة أنظمته بعد "انقطاع التيار الكهربائي في وقت سابق".

وتابع: "جرى حل المشكلة ولكنها أثر على جميع الأنظمة".

وأضاف المتحدث: "هناك عملية تدريب في المكان وجرى حل المشكلة ولكن كان لها تأثير غير مباشر. إنه وقت مزدحم من العام ووقت مزدحم من اليوم، لذلك سيستمر هذا على مدار اليوم على الأرجح".

وأضاف المتحدث في وقت لاحق: "الخدمات من وإلى مطار ستانستيد معطلة حالياً بسبب انقطاع التيار الكهربائي. يُنصح الركاب بعدم السفر إلا إذا كانت رحلتهم ضرورية".

ونوه بأن "انقطاع للتيار الكهربائي في صالة المطار ومحطة السكك الحديدية تسبب في تنشيط أجهزة إنذار الحريق وتعطل الإشارات".

وأضاف: "تعمل القطارات فقط بين شارع ليفربول في لندن وبيشوبس ستورتفورد، بينما يعمل موظفو الاستجابة على إعادة فتح محطة مطار ستانستيد".

وتابع في السياق ذاته قائلا: "حافلات استبدال السكك الحديدية قيد التشغيل حالياً، ولكن سيكون هناك تأخير طويل. سنقدم المعلومات عبر قنواتنا المعتادة، ونعتذر عن التعطيل الذي أصاب رحلات الركاب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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