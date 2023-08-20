سياسة
2 دقيقة قراءة
إيران تستدعي القائمَين بأعمال سفارتي السويد والدنمارك رفضاً لحرق المصحف
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، القائمَين بالأعمال السويدي والدنماركي في طهران، بسبب تدنيس المصحف في الدولتين، معربةً عن إدانتها الشديدة لاستمرار الممارسات الوقحة بحق المصحف الشريف.
إيران تستدعي القائمَين بأعمال سفارتي السويد والدنمارك رفضاً لحرق المصحف
  احتجاجا على حرق المصحف.. طهران تستدعي القائمَين بأعمال سفارتي السويد والدنمارك- أرشيفية / صورة: AA
20 أغسطس 2023

احتجت وزارة الخارجية الإيرانية على الاعتداءات المتواصلة على القرآن الكريم في كل من السويد والدنمارك.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن طهران استدعت القائمين بأعمال سفارتي البلدين وأبلغتهما احتجاجها على استمرار الإساءة لحرمة القرآن.

وأعربت الخارجية الإيرانية عن إدانتها الشديدة لاستمرار الممارسات الوقحة بحق المصحف الشريف في السويد والدنمارك.

وحمّلت طهران الحكومتين السويدية والدنماركية المسؤولية الكاملة والتداعيات الخطيرة لتدنيس المصحف الشريف.

وتكررت أخيراً في السويد والدنمارك حوادث الإساءة إلى المصحف من قبل يمينيين متطرفين، أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردات فعل عربية وإسلامية غاضبة رسمياً وشعبياً، بخلاف استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من دولة عربية.

وفي 26 يوليو/تموز الماضي، تبنت الأمم المتحدة قراراً بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي.

من ناحية أخرى، نددت حكومتا البلدين بعمليات الحرق، وقالتا إنهما تدرسان إصدار قوانين جديدة تهدف إلى منع مثل هذه الأعمال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us