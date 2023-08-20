سياسة
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53 حريقاً بيوم واحد في اليونان وإجلاء آلاف السكان
أفادت السلطات اليونانية باندلاع 53 حريقاً في عدة مناطق بالبلاد، وسط أنباء عن إجلاء آلاف السكان من عدة مناطق، بينما تتواصل الجهود من قبل فرق الإطفاء والجيش والسلطات المحلية لإخمادها.
53 حريقاً بيوم واحد في اليونان وإجلاء آلاف السكان
حرائق اليونان تتوسع في عدة جزر وعمليات إجلاء لآلاف السكان بينما تواصل فرق الإطفاء جهودها لإخماد الحرائق/ صورة: Reuters
20 أغسطس 2023

استعرت الحرائق في عدة مناطق باليونان وخرجت عن السيطرة وسط درجات حرارة مرتفعة ورياح عاتية وموجة جفاف تشهدها البلاد منذ أسابيع.

والأحد، امتدت الحرائق في شمال شرق البلاد بالقرب من مدينة أليكساندروبوليس الساحلية لليوم الثاني على التوالي مع هبوب رياح وفق ما أفادت به السلطات المحلية.

وذكر وزير الحماية المدنية فاسيليس كيكيلياس أن رجال الإطفاء والمتطوعين والجيش والشرطة والسلطات المحلية يخوضون معركة كبيرة لمكافحة الحريق في المنطقة.

وحذر الوزير من مخاطر حدوث حرائق في جزر إيبويا وأتيكا وبيوتيا وأرغوليس وكورنث يوم غد الاثنين، داعياً إلى "توخي الحذر".

ووفق السلطات اليونانية فقد كافح رجال الإطفاء 53 حريق غابات خلال الساعات الـ24 الماضية، كان أكبرها في جنوب شرق قرية لوتروس باتجاه موناستيراكي ودوريكو.

ويكافح رجال الإطفاء لمنع وصول الحرائق إلى مركز لرعاية الحيوانات بالقرب من دوريكو، فيما جرى إخلاء عدة قرى يوم أمس السبت.

وشهدت البلاد موجة حرّ شديدة أدت إلى اندلاع عدة حرائق أتت على عشرات الآلاف من الهكتارات، فيما جرى إجلاء 20 ألف شخص، معظمهم من السياح في جنوب جزيرة رودس الساحلية والواقعة في بحر إيجه.

واندلعت حرائق متعددة، لا سيما في جزيرة كورفو (شمال غرب) التي يؤمها السياح بكثرة، حيث جرى إجلاء حوالي 2500 شخص.

وفي أواخر يوليو/تموز، شهدت البلاد أكبر موجة حر بالنسبة إلى هذا الشهر من كل عام، تجاوزت الحرارة خلالها 40 درجة مئوية في العديد من الأماكن، وفقاً لمرصد أثينا الوطني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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