التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش في العاصمة المجرية بودابست التي يزورانها للمشاركة في احتفالات يوم تأسيس دولة المجر.

وتباحث الطرفان خلال اللقاء حول العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية.

وأشاد أردوغان بأهمية صربيا باعتبارها دولة محورية بالنسبة إلى السلام والاستقرار في منطقة البلقان.

وقال إنّ العلاقات التركية-الصربية وصلت إلى أعلى مستوى لها في التاريخ.

بدوره كتب الرئيس الصربي في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي عقب اللقاء أنه ناقش مع الرئيس أردوغان "القضايا الثنائية والإقليمية بطريقة مهمة وصريحة".

وقال فوتشيتش: "من المهم بالنسبة إلينا الحفاظ على علاقاتنا مع تركيا على أفضل وجه ممكن، وكان هذا الاجتماع خطوة أخرى نحو تعزيز التعاون الصربي التركي الجيد بالفعل في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وأشار إلى أنه بحث أيضاً مع الرئيس أردوغان مسألة الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن تركيا من أكثر الجهات الفاعلة الدولية تأثيراً في المنطقة من خلال مشاركتها البناءة.

وحضر الاجتماع من الجانب التركي كل من وزراء: الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والشباب والرياضة عثمان أشكن باك، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولات.

كما حضره رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، وكبير مستشاري الرئيس التركي لشؤون السياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغطاي قليج، وكبير مستشاري أردوغان صبري دمير.