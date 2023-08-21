فاز لاعب المنتخب التركي ألبيران بربر، بالميدالية الذهبية في نهائي بطولة العالم للمصارعة الرومانية تحت 20 سنة، التي أُقيمت في العاصمة الأردنية عمّان.

وتغلب بربر على منافسه الإيراني ياسين علي يزدي، في نهائي وزن 82 كغم، بواقع 9-1، ليصبح بطلًا للعالم.

كما تُوّج الرياضيان التركيان آزات صارييار، ومحمد علي غوجمان، بميدالية برونزية في وزن 67 كغم و72 كغم بنفس البطولة.

واستكملت تركيا البطولة بميدالية ذهبية وأخرى فضية و5 ميداليات برونزية.

واستضاف الأردن البطولة في صالة الأميرة سمية في مدينة الحسين للشباب من 14 إلى 20 أغسطس/آب.

وشارك في البطولة 1200 لاعب مثّلوا 63 دولة، في 3 تخصصات: المصارعة الحرة للرجال، والمصارعة الرومانية للرجال، والمصارعة الحرة للسيدات.