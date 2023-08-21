سياسة
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إسرائيل تخصص ميزانيات لتشدد قبضتها على القدس.. وفلسطين: مخطط عنصري استعماري
خصصت الحكومة الإسرائيلية 842 مليون دولار من أجل تشديد قبضتها على القدس الشرقية في إطار خطة خمسية، مؤكدة أنها ستغير وجه المدينة، فيما اعتبرت السلطة الفلسطينية ذلك خطة عنصرية استعمارية.
إسرائيل تخصص ميزانيات لتشدد قبضتها على القدس.. وفلسطين: مخطط عنصري استعماري
إسرائيل تخصص ملايين الدولارات لتشديد قبضتها على القدس الشرقية. / صورة: AA
21 أغسطس 2023

صدّقت الحكومة الإسرائيلية الأحد على تخصيص 864 مليون دولار بهدف تشديد قبضتها على القدس الشرقية خلال السنوات الـ5 المقبلة.

وأكدت الحكومة الإسرائيلية في تصريح مكتوب: "صدّقت الحكومة اليوم على الخطة الخمسية للأعوام 2024-2028 بمبلغ إجمالي يقارب 3.2 مليار شيكل"، ما يعادل 864 مليون دولار.

وأوضحت الحكومة أن الخطة تهدف إلى "تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والتنمية الاقتصادية في القدس الشرقية".

وعلّق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على القرار بقوله: "قرار سيغيّر وجه مدينة القدس.. القرار سيسهم في زيادة عدد المستحقين للحصول على شهادة الثانوية العامة الإسرائيلية (الباجروت)".

وكانت القوى الوطنية في المدينة وأولياء أمور الطلاب جددوا في الأسابيع الأخيرة تمسكهم بالمنهاج التعليمي الفلسطيني (التوجيهي) ورفضهم المنهاج التعليمي الإسرائيلي (الباجروت).

وخلال السنوات الأخيرة قال عديد من مديري المدارس ولجان أولياء أمور الطلاب إنّ السلطات الإسرائيلية تفرض المنهاج التعليمي الإسرائيلي على المدارس في القدس.

واعتبرت الحكومة الإسرائيلية أن الخطة "تتعامل مع التعليم والتوجيه المهني، وتشجيع العمالة والتوظيف عالي الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، والنقل العام والطاقة والكهرباء والصرف الصحي والتخطيط القانوني والمباني العامة والصحة والرعاية والاستدامة والأماكن العامة والثقافة والمجتمع والترفيه والأمن الشخصي".

مخطط عنصري استعماري

من جانبها اعترضت السلطة الفلسطينية على الخطة الإسرائيلية واعتبرتها خطة لتعميق تهويد القدس وتغيير معالمها في المجالات كافة، بما في ذلك الحد من النمو السكاني الطبيعي للمواطنين الفلسطينيين وفرض المناهج الإسرائيلية على المدارس وتعزيز الاستيطان.

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان أن "هذه الخطة العنصرية تأتي في ظل استمرار حرب الاحتلال المفتوحة على القدس والوجود الفلسطيني فيها، ومحاولة أسرلتها وإغراقها بالاستيطان من الجهات كافة وعزلها تماماً عن محيطها الفلسطيني".

وأضاف البيان أن الخطة تكريس لضم القدس وحسم مستقبلها السياسي من جانب واحد وبقوة الاحتلال وبعيداً عن أي مفاوضات.

وشدد بيان الخارجية الفلسطينية على أن هذه الخطة ذات أهداف استعمارية توسعية وعنصرية واضحة، وتسعى إسرائيل من خلالها إلى تعميق عمليات الاستيلاء على أراضي المواطنين وخلق بيئة طاردة لهم من القدس.

ويصرّ الفلسطينيون على أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية، وأنها جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، أما إسرائيل فتقول إن القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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