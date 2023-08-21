سياسة
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بعد اتفاق طهران وواشنطن.. سيول تفرج عن 6 مليارات دولار إيرانية مجمدة
بدأت كوريا الجنوبية في عملية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بموجب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران الذي جرى بموجبه الإفراج عن خمسة أمريكيين محتجزين في طهران.
بعد اتفاق طهران وواشنطن.. سيول تفرج عن 6 مليارات دولار إيرانية مجمدة
أكد رئيس البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين أن الأموال المفرج عنها ستُصرف لشراء "سلع غير خاضعة للعقوبات". / صورة: Reuters Archive
21 أغسطس 2023

أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، الاثنين، أن أصولاً إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية جرى تحويلها إلى البنك المركزي السويسري الأسبوع الماضي لتبديل عملات أخرى بها وإعادتها إلى إيران.

وذكرت وكالة يونهاب إنفوماكس نقلاً عن مصدر في سوق العملة لم تسمِّه أن البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) يعتزم تحويل الأصول بحيازاته، وهي أصول بالوون الكوري الجنوبي تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار، إلى الدولار ثم إلى اليورو، وأضافت أن هذا سيحدث عبر تحويل ما يتراوح من 300 إلى 400 مليار وون يومياً على مدى خمسة أسابيع.

ورفض مسؤول في وزارة المالية الكورية الجنوبية تأكيد ما ورد في التقرير، مشيراً إلى حساسية المسألة من الناحيتين القانونية والدبلوماسية.

وتوصلت إيران والولايات المتحدة مؤخراً إلى اتفاق سيجري بموجبه إطلاق سراح خمسة أمريكيين محتجزين في إيران في مقابل الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية وإرسالها إلى حساب في قطر يمكن لإيران الوصول إليه.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأسبوع الماضي إنّ الأصول المفرج عنها ستُستخدم لتعزيز الإنتاج المحلي، فيما أكد رئيس البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، السبت، أن الأموال المفرج عنها سيجري صرفها لشراء "سلع غير خاضعة للعقوبات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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