سياسة
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روسيا تدمر مسيّرتين فوق موسكو.. وزيلينسكي يسعى لتعزيز دفاعات بلاده الجوية
أعلنت روسيا تدمير مسيرتين أوكرانيتين فوق موسكو، فيما قالت أوكرانيا إنها تصدت لهجمات روسية، مؤكدة استعادتها السيطرة على عدة كيلومترات. في الوقت الذي تعتزم الدنمارك تسليم أوكرانيا مقاتلات " F-16".
روسيا تدمر مسيّرتين فوق موسكو.. وزيلينسكي يسعى لتعزيز دفاعات بلاده الجوية
روسيا تعلن إحباط هجومين بمسيرتين أوكرانيتين قرب موسكو / صورة: Reuters
21 أغسطس 2023

أكد مسؤولون روس تدمير طائرتين مُسيّرتين أوكرانيتين فوق منطقة موسكو، الاثنين، مما أدى لتوقف الرحلات الجوية لفترة وجيزة بمطارين في العاصمة الروسية.

وأوردت وزارة الدفاع الروسية على موقع "تليغرام" أنه قرابة الساعة 6:50 (3:50 ت غ)، الاثنين، حاولت كييف شنّ "هجوم إرهابي بآلية جوية بلا طيار جرى إحباطه".

وذكرت أنها شوشت على طائرة مسيرة أوكرانية في منطقة روزسكي إلى الغرب من العاصمة، ودمّرت أخرى في وقت لاحق في حي إسترينسكي القريب.

وقالت وكالة "ريا نوفو ستي" إن مطاري فنوكوفو ودوموديدوفو الدوليين في موسكو فرضا قيوداً مؤقتة على الرحلات وحوّلا عدداً من الطائرات إلى مواقع أخرى.

أوكرانيا تصد هجمات روسية

من جانبها، قالت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني، الاثنين، إن الوضع في منطقة خاركيف بشرق البلاد "صعب"، لكن القوات الأوكرانية تصد الهجمات الروسية، واستعادت السيطرة على عدة كيلومترات مربعة على الجبهة الشرقية خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت ماليار لمحطة التليفزيون الوطنية: "الوضع في اتجاه كوبيانسك صعب. العدو لا يتخلى عن خططه للمضيّ قدماً ويستدعي قوات إضافية".

وأضافت: "واثقون من قواتنا لكنّ الوضع صعب للغاية عليهم هناك، والعدو لا يتقدم هناك".

وقالت ماليار إنه لم تحدث تغيرات كبيرة على الوضع في الجنوب حيث تحاول القوات الأوكرانية شق صفوف القوات الروسية والوصول إلى بحر آزوف.

وأضافت: "يجب ألا نقلل من شأن العدو... علينا جميعا التحلي بالصبر ودعم قواتنا المسلحة".

وعود دنماركية لكييف بمقاتلات F-16

وفي السياق، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عزم الدنمارك تسليم بلاده 19 مقاتلة من طراز "F-16".

جاء ذلك في منشور على منصة "إكس" للرئيس زيلينسكي الذي يُجري حالياً زيارة للدنمارك، قادماً من هولندا.

وأكد زيلينسكي أنه أجرى "محادثات مثمرة للغاية ومركّزة وملموسة مع رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن".

وقال: "ستزوِّد الدنمارك أوكرانيا بـ19 مقاتلة من طراز F-16، ونعمل على تسريع الاستعدادات لذلك".

وأشار إلى أن "طياري ومهندسي أوكرانيا بدؤوا بالفعل تدريباتهم في الدنمارك".

ووصل زيلينسكي إلى الدنمارك قادماً من هولندا التي التقى فيها، في وقت سابق الأحد، رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، حيث اتفقا على "تسليم كييف 42 من مقاتلات F-16"، وفق منشور سابق للرئيس زيلينسكي.

و رحّبت هولندا والدنمارك بموافقة الولايات المتحدة، الجمعة ، على تسليم كييف طائرات مقاتلة من طراز F-16، فور الانتهاء من تدريب أول مجموعة من الطيارين الأوكرانيين على قيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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