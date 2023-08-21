استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة المجرية بودابست، عضو مجلس الرئاسة في جمهورية البوسنة والهرسك زيليكا شفيجانوفيتش، ورئيس جمهورية صرب البوسنة وميلوراد دوديك.

وخلال الاجتماع الذي عُقد في إطار لقاءات الرئيس أردوغان في بودابست، جرت مناقشة العلاقات الثنائية بين تركيا والبوسنة والهرسك والخطوات التي يمكن اتخاذها لتعميق التعاون القائم.

ورافق الرئيس أردوغان خلال الاجتماع وزير الخارجية هاكان فيدان، ومدير دائرة الاتصال الرئاسية فخر الدين ألطون، ومستشار الرئيس للسياسة الخارجية والأمن عاكف جاغتاي قليج، وكبيرا مستشاري الرئاسة ظافر تشوبوكجو وصبري دمير.

ووصل الرئيس أردوغان إلى بودابست ،أمس (الأحد)، للمشاركة في فعاليات اليوم الوطني للمجر، وفعاليات بطولة العالم لألعاب القوى التي تقام في المجر.

وخلال الزيارة التقى الرئيس التركي مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وعدد من الشخصيات التي تزور المجر.