سياسة
2 دقيقة قراءة
على هامش زيارة المجر.. أردوغان يلتقي وفداً من مجلس الرئاسة البوسني
استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش زيارة المجر، عضو مجلس الرئاسة البوسني زيليكا شفيجانوفيتش، ورئيس جمهورية صرب البوسنة وميلوراد دوديك، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين تركيا والبوسنة.
على هامش زيارة المجر.. أردوغان يلتقي وفداً من مجلس الرئاسة البوسني
جانب من استقبال الرئيس التركي للوفد البوسني في المجر / صورة: AA
21 أغسطس 2023

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة المجرية بودابست، عضو مجلس الرئاسة في جمهورية البوسنة والهرسك زيليكا شفيجانوفيتش، ورئيس جمهورية صرب البوسنة وميلوراد دوديك.

وخلال الاجتماع الذي عُقد في إطار لقاءات الرئيس أردوغان في بودابست، جرت مناقشة العلاقات الثنائية بين تركيا والبوسنة والهرسك والخطوات التي يمكن اتخاذها لتعميق التعاون القائم.

ورافق الرئيس أردوغان خلال الاجتماع وزير الخارجية هاكان فيدان، ومدير دائرة الاتصال الرئاسية فخر الدين ألطون، ومستشار الرئيس للسياسة الخارجية والأمن عاكف جاغتاي قليج، وكبيرا مستشاري الرئاسة ظافر تشوبوكجو وصبري دمير.

ووصل الرئيس أردوغان إلى بودابست ،أمس (الأحد)، للمشاركة في فعاليات اليوم الوطني للمجر، وفعاليات بطولة العالم لألعاب القوى التي تقام في المجر.

وخلال الزيارة التقى الرئيس التركي مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وعدد من الشخصيات التي تزور المجر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us