لقيت إسرائيلية مصرعها وأُصيب آخر بجروح وُصفت بأنها "خطيرة للغاية" في عملية إطلاق نار وقعت بالقرب من مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن العملية وقعت بالقرب من شارع 60 جنوبي الخليل، حيث أطلق شخص النار من سيارة مسرعة باتجاه السيارة الإسرائيلية، "ثم نجح منفّذ العملية في الانسحاب".

وقال شهود عيان إنّ قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي أغلقت المنطقة التي وقعت فيها العملية وقطع كل الطرق المؤدية إليها، ما تسبب في حالة ازدحام مرور خانقة.

وحاولت طواقم الإسعاف الإسرائيلي تقديم العلاج الفوري للمصابين في مكان العملية، لكنها أعلنت أن المرأة الإسرائيلية لقيت مصرعها على الفور متأثرة بجراحها، فيما نُقل المصاب إلى المستشفى لكن حالته وُصفت بأنها "خطيرة للغاية".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنّ قواته استنفرت في منطقة يطا بالخليل في محاولة للعثور على منفّذ العملية.

وتأتي العملية بعد يومين فقط من مقتل إسرائيليَّين في عملية إطلاق نار وقعت في بلدة حوارة قضاء مدينة نابلس في الضفة الغربية، وهي العملية التي أعقبها هجوم للمستوطنين الإسرائيليين على حوارة وبلدات فلسطينية، حرقوا خلاله المنازل وهاجموا المدنيين العزَّل.

وتشهد الضفة الغربية منذ عدة أشهُر حالة تصعيد شديد جرّاء اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والبلدات الفلسطينية، واعتداءات المستوطنين وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية.