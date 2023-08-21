هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، 4 منازل فلسطينية قرب مدينة أريحا شرق الضفة الغربية المحتلة، واعتقل 15 فلسطينياً من عدة محافظات.

وذكر الصحفي عادل أبو نعمة أن الهدم في قرية الدويك التحتا غرب أريحا "طال 4 منازل، 3 منها مأهولة والرابع قيد الإنشاء".

وأكد أن "الهدم طال أيضاً أسواراً، كما أُخطر أصحاب 6 منازل أخرى بهدمها بذريعة بنائها دون ترخيص في المنطقة (ج)".

وتعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على منع البناء في المنطقة "ج" المقدرة بنحو 60% من مساحة الضفة دون تراخيص من قِبلها، وهذه التراخيص من شبه المستحيل الحصول عليها، وفق تقارير حقوقية دولية.

كانت اتفاقية أوسلو عام 1993 قسمت أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.

من جهته أعلن نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "اعتقل يوم الاثنين 15 فلسطينياً من عدة محافظات بالضفة".

وكشف النادي أن "عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: طولكرم (شمال) وبيت لحم والخليل (جنوب) والقدس".

يُذكر أنّ حالات الاعتقال بلغت منذ بداية العام الجاري أكثر من 4500 حالة اعتقال.