سياسة
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"الأولى لدولة غير حدودية".. تركيا توقّع اتفاقية تصدير للغاز مع المجر
أعلنت تركيا توقيع اتفاقية جديدة لنقل الغاز من تركيا إلى المجر، وهي الاتفاقية هي الأولى لدولة غير حدودية مع تركيا، ما يجعلها تسهم في تعزيز موقع تركيا المركزي في عملية نقل وتصدير الطاقة.
"الأولى لدولة غير حدودية".. تركيا توقّع اتفاقية تصدير للغاز مع المجر
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين تركيا والمجر / صورة: BOTAŞ
21 أغسطس 2023

أعلنت شركة خطوط أنابيب البترول التركية "بوتاش" عن توقيعها اتفاقية وصفتها بـ "تاريخية" مع المجر في مجال تصدير الغاز الطبيعي.

وأوضحت الشركة في بيان، الاثنين، أن الاتفاقية وُقّعت مع شركة "MVM CEEnergy" الحكومية، وجاءت في إطار مساعي تركيا الاستراتيجية في مجال الطاقة.

وأكدت أن الاتفاقية تشكل نجاحاً آخر لـ"دبلوماسية الطاقة"، مضيفة أنها تأتي في إطار رؤية تركيا لأن تصبح دولة مركزية في مجال الغاز الطبيعي.

ووقّع الاتفاقية، حسب البيان، وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، ووكيل الإدارة العامة بوزارة الطاقة المجرية جابور تشيبك، ومدير عام "بوتاش" برهان أوزجان.

ويُتوقع أن تبدأ شحنات الغاز الطبيعي الوصول من تركيا إلى المجر بدءاً من العام المقبل.

وأشار البيان إلى أن الاتفاقية تشكل أيضاً التعاون في استخدام البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في تركيا ومنشآت التخزين في البلدين.

ولفتت "بوتاش" إلى أن الاتفاقية هي الأولى في تصدير الغاز لدولة أوروبية ليست حدودية مع تركيا، مشيرة إلى أنها ستسهم في ضمان أمن إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا.

وسبق وأن وقَّعت تركيا في يناير/كانون الثاني الماضي، اتفاقية مع بلغاريا لتصدير 1.5 مليار متر مكعب سنوياً لمدة 13 عاماً.

ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووفد وزاري، أمس (الأحد)، إلى بودابست في زيارة استمرت يوماً واحداً، جرى خلالها عدد من اللقاءات بين الوفد التركي ونظيره المجري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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