أكد الجيش الوطني السوري التزامه القانون الإنساني الدولي من خلال إجراءات عدة تتعلق بالقضاء العسكري وحظر تجنيد الأطفال.

وقال وزير الدفاع بالجيش السوري الوطني العميد طيار حسن حمادة في بيان إنه "تماشياً مع احترام حقوق الإنسان وتنفيذ القانون الدولي الإنساني أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة القرار 131 بتاريخ 12 مايو/أيار 2020، الذي حظرت بموجبه تجنيد الأطفال في الجيش الوطني السوري".

وأكد العميد حمادة تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ القرار واستمرار عملية التفتيش على مستوى الفيالق والفرق والألوية والكتائب للاطمئنان على تنفيذ القرار.

ويواصل الجيش الوطني السوري عملية الإصلاح والتماشي مع المبادرات الدولية الخاصة بالقانون الدولي الإنساني، وفقاً لما جاء في البيان.

وكشف بيان وزارة الدفاع السورية في الحكومة المؤقتة أن تنظيم PKK الإرهابي وفروعه جنّدوا 700 طفل عام 2022، وفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة في يونيو/حزيران الماضي.

وأوضح البيان أن تنظيم PKK/YPG الإرهابي المدعوم من الولايات المتحدة اختطف عديداً من الأطفال السوريين وجنّدهم قسراً وأرسلهم إلى شمال العراق.

وقال في سياق آخر إنّ "القمع الأيديولوجي الذي يمارسه التنظيم الإرهابي ضد العرب والمجموعات العرقية الأخرى، والذي كان موضوع عديد من التقارير الدولية، يجري تجاهله من قِبل الدول التي تقدم الدعم له، إذ يواصل التنظيم الإرهابي سياسته القمعية ضد العرب والجماعات العرقية والدينية الأخرى في المناطق التي يحتلها شرقي سوريا في شمال الرقة والحسكة.

وأوضح: "يُجبِر تنظيم PKK/YPG الإرهابي العرب والتركمان على الهجرة".

وأضاف: "كما يقمع التنظيم الإرهابي جزءاً كبيراً من الأكراد السوريين، ويمنع حرية التعبير والتنوع السياسي، ولا يدَع "مجالاً للتنظيم والدعاية لأي حركة سياسية كردية سورية أخرى". وقال إنّ "المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لا تزال صامتة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي یرتكبها التنظيم الإرهابي مدعوماً من الولايات المتحدة".