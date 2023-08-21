سياسة
2 دقيقة قراءة
الجيش الوطني السوري يلتزم منع تجنيد الأطفال.. وPKK الإرهابي يجند مئات منهم
أعلن الجيش الوطني السوري التزامه القوانين الدولية التي تمنع تجنيد الأطفال، مؤكداً أنه يتابع الأمر باستمرار،  وأشار إلى أن تنظيم  PKK الإرهابي وفروعه جنّدوا 700 طفل عام 2022.
الجيش الوطني السوري يلتزم منع تجنيد الأطفال.. وPKK الإرهابي يجند مئات منهم
pkk / Others
21 أغسطس 2023

أكد الجيش الوطني السوري التزامه القانون الإنساني الدولي من خلال إجراءات عدة تتعلق بالقضاء العسكري وحظر تجنيد الأطفال.

وقال وزير الدفاع بالجيش السوري الوطني العميد طيار حسن حمادة في بيان إنه "تماشياً مع احترام حقوق الإنسان وتنفيذ القانون الدولي الإنساني أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة القرار 131 بتاريخ 12 مايو/أيار 2020، الذي حظرت بموجبه تجنيد الأطفال في الجيش الوطني السوري".

وأكد العميد حمادة تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ القرار واستمرار عملية التفتيش على مستوى الفيالق والفرق والألوية والكتائب للاطمئنان على تنفيذ القرار.

ويواصل الجيش الوطني السوري عملية الإصلاح والتماشي مع المبادرات الدولية الخاصة بالقانون الدولي الإنساني، وفقاً لما جاء في البيان.

وكشف بيان وزارة الدفاع السورية في الحكومة المؤقتة أن تنظيم PKK الإرهابي وفروعه جنّدوا 700 طفل عام 2022، وفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة في يونيو/حزيران الماضي.

وأوضح البيان أن تنظيم PKK/YPG الإرهابي المدعوم من الولايات المتحدة اختطف عديداً من الأطفال السوريين وجنّدهم قسراً وأرسلهم إلى شمال العراق.

وقال في سياق آخر إنّ "القمع الأيديولوجي الذي يمارسه التنظيم الإرهابي ضد العرب والمجموعات العرقية الأخرى، والذي كان موضوع عديد من التقارير الدولية، يجري تجاهله من قِبل الدول التي تقدم الدعم له، إذ يواصل التنظيم الإرهابي سياسته القمعية ضد العرب والجماعات العرقية والدينية الأخرى في المناطق التي يحتلها شرقي سوريا في شمال الرقة والحسكة.

وأوضح: "يُجبِر تنظيم PKK/YPG الإرهابي العرب والتركمان على الهجرة".

وأضاف: "كما يقمع التنظيم الإرهابي جزءاً كبيراً من الأكراد السوريين، ويمنع حرية التعبير والتنوع السياسي، ولا يدَع "مجالاً للتنظيم والدعاية لأي حركة سياسية كردية سورية أخرى". وقال إنّ "المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لا تزال صامتة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي یرتكبها التنظيم الإرهابي مدعوماً من الولايات المتحدة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us