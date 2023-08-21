ذكرت مصادر دبلوماسية تركية أنه جرى استدعاء القائم بأعمال السفارة الدنماركية، ومستشار السفير بسفارة هولندا في أنقرة إلى مقر وزارة الخارجية التركية اليوم (21 أغسطس/آب) على خلفية استمرار حرق نسخ من المصحف الشريف أمام السفارة التركية في كوبنهاغن ولاهاي، وأمام بعض سفارات الدول الإسلامية.

أوضحت المصادر أن الخارجية التركية كانت قد استدعت القائم بأعمال السفارة الدنماركية بشأن الموضوع نفسه يوم الجمعة 18 أغسطس/آب.

وأضافت "جرى إبلاغ الأشخاص المذكورين انزعاج أنقرة من هذه الاعتداءات الدنيئة، كما جرى مجدداً تأكيد رفض تركيا لهذه الاعتداءات وإدانتها إياها بأشد العبارات".