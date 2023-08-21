سياسة
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الخارجية التركية تستدعي القائم بالأعمال الدنماركي ووكيل السفير الهولندي
استدعت وزارة الخارجية التركية القائم بأعمال السفارة الدنماركية ومستشار السفير الهولندي لدى أنقرة على خلفية استمرار الاعتداءات على المصحف الشريف في كوبنهاغن ولاهاي.
الخارجية التركية تستدعي القائم بالأعمال الدنماركي ووكيل السفير الهولندي
الخارجية التركية / صورة: AA
21 أغسطس 2023

ذكرت مصادر دبلوماسية تركية أنه جرى استدعاء القائم بأعمال السفارة الدنماركية، ومستشار السفير بسفارة هولندا في أنقرة إلى مقر وزارة الخارجية التركية اليوم (21 أغسطس/آب) على خلفية استمرار حرق نسخ من المصحف الشريف أمام السفارة التركية في كوبنهاغن ولاهاي، وأمام بعض سفارات الدول الإسلامية.

أوضحت المصادر أن الخارجية التركية كانت قد استدعت القائم بأعمال السفارة الدنماركية بشأن الموضوع نفسه يوم الجمعة 18 أغسطس/آب.

وأضافت "جرى إبلاغ الأشخاص المذكورين انزعاج أنقرة من هذه الاعتداءات الدنيئة، كما جرى مجدداً تأكيد رفض تركيا لهذه الاعتداءات وإدانتها إياها بأشد العبارات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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