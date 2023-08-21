سياسة
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"إيكواس" تدعو الجيش بالنيجر لإعادة السلطة للمدنيين وتصف خطته بـ"ستار دخان"
دعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) المجلس العسكري في النيجر لإعادة السلطة إلى المدنيين، معربةً عن رفضها لخطة الحكومة الانتقالية التي وصفتها بـ"ستار دخان" على الحوار والدبلوماسية.
"إيكواس" تدعو الجيش بالنيجر لإعادة السلطة للمدنيين وتصف خطته بـ"ستار دخان"
“إيكواس” ترفض خطة الحكومة الانتقالية في النيجر - أرشيفية / صورة: AFP
21 أغسطس 2023

دعا عبد الفتاح موسى، مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، المجلس العسكري في النيجر لإعادة السلطة إلى المدنيين.

وأضاف موسى في مقابلة مع قناة "بي بي سي" إن الخطة الانتقالية التي اقترحها المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في 26 يوليو/تموز لمدة 3 سنوات في النيجر، "غير مقبولة".

ووصف موسى المقترح بـ"ستار دخان" على الحوار والدبلوماسية.

وقال: "كلما أسرع الجيش في إعادة السلطة إلى المدنيين والتركيز على مسؤولياته الأساسية مثل الدفاع عن وحدة أراضي النيجر، كان ذلك أفضل".

وأمس الأحد أعلن رئيس المجلس العسكري في النيجر عبد الرحمن تياني، أن الانتقال إلى الحكم المدني في البلاد سيكتمل في مدة أقصاها 3 سنوات.

ومنذ 26 يوليو/تموز الماضي، يحتجز "المجلس للوطني لحماية الوطن" بالنيجر الرئيس محمد بازوم وأفراداً من عائلته بعد عزله عن الحكم وتعليق العمل بالدستور.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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