دعا عبد الفتاح موسى، مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، المجلس العسكري في النيجر لإعادة السلطة إلى المدنيين.

وأضاف موسى في مقابلة مع قناة "بي بي سي" إن الخطة الانتقالية التي اقترحها المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في 26 يوليو/تموز لمدة 3 سنوات في النيجر، "غير مقبولة".

ووصف موسى المقترح بـ"ستار دخان" على الحوار والدبلوماسية.

وقال: "كلما أسرع الجيش في إعادة السلطة إلى المدنيين والتركيز على مسؤولياته الأساسية مثل الدفاع عن وحدة أراضي النيجر، كان ذلك أفضل".

وأمس الأحد أعلن رئيس المجلس العسكري في النيجر عبد الرحمن تياني، أن الانتقال إلى الحكم المدني في البلاد سيكتمل في مدة أقصاها 3 سنوات.

ومنذ 26 يوليو/تموز الماضي، يحتجز "المجلس للوطني لحماية الوطن" بالنيجر الرئيس محمد بازوم وأفراداً من عائلته بعد عزله عن الحكم وتعليق العمل بالدستور.