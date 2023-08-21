قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الاثنين، إن 52 فلسطينياً أصيبوا بجروح وحالات اختناق، إثر اقتحام قوة إسرائيلية بلدة بيتا جنوبي مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وأضافت الجمعية في بيان أن طواقمها تعاملت مع 52 إصابة، بينها 8 بالرصاص الحي ونقلتها إلى المستشفى، منها إصابتان بالرصاص المعدني و42 بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وأشارت الجمعية إلى أن من بين المصابين إصابة بالرأس وُصفت بالحرجة.

بدورها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن قوات من الجيش اعتقلت مشتبهاً به بمساعدة منفذ عملية حوارة في بيتا.

فيما نقلت الأناضول عن شهود عيان أن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة بيتا، وحاصرت منزلاً فلسطينياً وطالبت من بداخله عبر مكبرات الصوت بالاستسلام، فيما اندلعت مواجهات بين عشرات المواطنين والجيش الإسرائيلي.

ومنذ السبت، يطارد الجيش الإسرائيلي فلسطينياً يقول إنه أطلق النار على إسرائيليين اثنين داخل مغسلة سيارات قرب بلدة حوارة الفلسطينية شمالي الضفة الغربية، وقتلهما.

ومنذ شهور تشهد الضفة الغربية حالة تصعيد شديد جراء اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والبلدات الفلسطينية، واعتداءات المستوطنين وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية.