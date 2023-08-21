أعلنت اللجنة المنظمة لكأس آسيا AFC قطر 2023، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن ملعب "لوسيل" الدولي بقطر سيستضيف المباراتين الافتتاحية والنهائية للبطولة.

وذكر الاتحاد عبر موقعه الرسمي، اليوم الاثنين، أن المباراة الافتتاحية التي تجمع بين منتخب الدولة المضيفة ولبنان، ضمن المجموعة الأولى ستقام في 12 يناير/كانون الثاني 2024 في استاد لوسيل الذي سيعد واحداً من أكبر الملاعب في تاريخ البطولة.

كما يستضيف استاد لوسيل من جديد المباراة النهائية، يوم السبت 10 فبراير/شباط 2024.

وكان ستاد لوسيل قد استضاف نهاية العام الماضي المباراة النهائية في كأس العالم FIFA قطر 2022.

ويتسع ستاد لوسيل لـ88 ألف متفرج، حيث سيكون من ضمن أكبر الملاعب في تاريخ نهائيات كأس آسيا، بعد ستاد اريامهر (آزادي حالياً) في طهران، والذي استقبل 100 ألف متفرج في نهائي نسخة عام 1976 بين جمهورية إيران والكويت، وستاد غيلورا بونغ كارنو في جاكرتا الذي يتسع لـ88,083 متفرج، والذي استضاف سبع مباريات في كأس آسيا 2007.

وتقام بقية مباريات كأس آسيا AFC قطر 2023 في ثمانية ملاعب أخرى، من ضمنها ستاد البيت الذي كان من المقرر سابقاً أن يستضيف المباراتين الافتتاحية والنهائية.