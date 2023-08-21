أعلنت الأمم المتحدة مقتل 60 شخصاً وإصابة 250 آخرين جراء القتال بين الجيش والدعم السريع، في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور بالسودان، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 17 أغسطس/آب الجاري.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان (أوتشا) في بيان، بأن حوالي 50 ألف شخص نزحوا من المدينة خلال الفترة المذكورة.

ولفت المكتب الأممي إلى أن العاملين في المستشفى التركي، الذي يعاني بالفعل من نقص في الموظفين، يكافحون للتعامل مع تدفق الجرحى، وأفاد الشركاء الإنسانيون على الأرض بأن الإمدادات الطبية آخذة في النفاد.

وأشار المكتب الأممي إلى أن الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والصحية والمياه المتجهة إلى مدينة نيالا ما زالت في مدينة الضعين عاصمة شرق دارفور، منذ 14 أغسطس/آب بسبب القتال، وأن التوزيعات المخطط لها جرى تأجيلها.

وتصاعدت حدة الاشتباكات خلال الآونة الأخيرة بين الجيش والدعم السريع في عدد من مدن دارفور وكردفان والخرطوم.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، يخوض الجيش و"الدعم السريع" اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، حسب الأمم المتحدة.