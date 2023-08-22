اندلع 64 حريقاً جديداً في أنحاء اليونان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأمرت الحكومة بإخلاء عديد من المناطق السكنية في إيفروس الواقعة بالقرب من الحدود مع تركيا.

وحذّرت السلطات اليونانية من أن معظم المناطق بإيفروس الواقعة بالقرب من الحدود مع تركيا يواجه خطر اندلاع حرائق جديدة.

كانت حرائق الغابات التي تؤججها الرياح العاتية في اليونان أدّت إلى مقتل شخص بالمنطقة الواقعة شمال شرقي البلاد.

وأكد مسؤول في الشرطة المحلية العثور على جثة رجل في منطقة ريفية بالقرب من مدينة ألكسندروبوليس الساحلية في إيفروس، مساء الاثنين.

وأضاف المسؤول: "احترقت الجثة من النيران. ربما كان مهاجراً".

ولليوم الثالث، يكافح أكثر من 200 من رجال الإطفاء، تدعمهم 18 طائرة، حريق غابات في المنطقة.

وذكر المتحدث باسم فرقة الإطفاء إيوانيس أرتوبيوس أن "الساعات الثماني والأربعين المقبلة حرجة للغاية بسبب الظروف الجوية المتطرفة".

وفي مدينة كافالا الساحلية في شمال اليونان قالت فرقة الإطفاء إنّ اثنين من أفرادها أصيبا اليوم فيما كانا يحاولان احتواء حريق يهدد المنازل في إحدى القرى.

وبشكل معتاد تشتعل حرائق الغابات في اليونان خلال الصيف، لكنها تفاقمت في السنوات القليلة الماضية بسبب الظروف الجوية الحارة والجافة والعاصفة التي يربطها العلماء بتغير المناخ.

وفي يوليو/تموز الماضي جرى إجلاء أكثر من 20 ألف سائح أجنبي من جزيرة رودس السياحية حين ظلَّت حرائق الغابات مشتعلة لمدة أسبوع ودمَّرت فنادق ومنتجعات.