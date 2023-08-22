سياسة
2 دقيقة قراءة
روسيا تعلن صدّ هجوم بمُسيّرات وتغلق المجال الجوي مؤقتاً في موسكو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 4 طائرات مسيّرة، 2 منها بالقرب من العاصمة موسكو، فيما أُسقطت الأُخريان في منطقة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا، ووفقاً للوزارة لم تسفر الهجمات عن خسائر في الأرواح. وتصاعدت في الفترة الماضية هجمات المسيّرات على موسكو.
روسيا تعلن صدّ هجوم بمُسيّرات وتغلق المجال الجوي مؤقتاً في موسكو
الشرطة الروسية في الموقع الذي أسقطت فيه المسيّرة صباح الثلاثاء بالقرب من موسكو / صورة: AFP
22 أغسطس 2023

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية صباح اليوم الثلاثاء أربع مسيرات أوكرانية بالقرب من العاصمة موسكو وفي مناطق حدودية مع أوكرانيا.

ووفقاً لعمدة موسكو سيرغي سوبيانين فقد أسقطت الدفاعات الجوية الروسية "طائرتين بلا طيار هجوميتين" بالقرب من العاصمة موسكو، "إحداهما في منطقة كراسنوجورسك، والأخرى في منطقة تشاستسي".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها الثلاثاء أن دفاعاتها الجوية رصدت وأسقطت مسيّرتين بالقرب من موسكو، ومسيّرتين أُخريين فوق أراضي مقاطعة بريانسك على الحدود مع أوكرانيا.

وأكدت الوزارة أن الهجمات السابقة لم تسفر عن وقوع أي إصابات في الأرواح، فيما نشرت منصة بازا الإعلامية صوراً وفيديوهات لآثار حطام تعرّض لها مبنى سكني روسي.

وأفادت خدمات الطوارئ الروسية، كما نقلت وكالة تاس الرسمية، بأنه نتيجة للحدث الطارئ فقد تحطمت نوافذ أحد المباني السكنية في منطقة كراسنوجورسك، كما لحقت أضرار بالسيارات المتوقفة أمام المبنى.

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات الروسية علقت الرحلات الجوية مؤقتاً في مطارات فنوكوفو وشيريميتييفو ودوموديدوفو في موسكو.

وتصاعدت هجمات الطائرات بلا طيار على موسكو في الفترة الماضية، وتركزت على المناطق المركزية في العاصمة، ولا تعلن كييف عن مسؤوليتها المباشرة عن هذه الهجمات.

لكن الرئيس الأوكراني زيلنسكي أكدت في أكثر من مناسبة أن الحرب ستطال الأراضي الروسية وأن وصولها إلى مراكزها الرمزية "مسار لا مفرّ منه وطبيعي وعادل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us