أسقطت الدفاعات الجوية الروسية صباح اليوم الثلاثاء أربع مسيرات أوكرانية بالقرب من العاصمة موسكو وفي مناطق حدودية مع أوكرانيا.

ووفقاً لعمدة موسكو سيرغي سوبيانين فقد أسقطت الدفاعات الجوية الروسية "طائرتين بلا طيار هجوميتين" بالقرب من العاصمة موسكو، "إحداهما في منطقة كراسنوجورسك، والأخرى في منطقة تشاستسي".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها الثلاثاء أن دفاعاتها الجوية رصدت وأسقطت مسيّرتين بالقرب من موسكو، ومسيّرتين أُخريين فوق أراضي مقاطعة بريانسك على الحدود مع أوكرانيا.

وأكدت الوزارة أن الهجمات السابقة لم تسفر عن وقوع أي إصابات في الأرواح، فيما نشرت منصة بازا الإعلامية صوراً وفيديوهات لآثار حطام تعرّض لها مبنى سكني روسي.

وأفادت خدمات الطوارئ الروسية، كما نقلت وكالة تاس الرسمية، بأنه نتيجة للحدث الطارئ فقد تحطمت نوافذ أحد المباني السكنية في منطقة كراسنوجورسك، كما لحقت أضرار بالسيارات المتوقفة أمام المبنى.

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات الروسية علقت الرحلات الجوية مؤقتاً في مطارات فنوكوفو وشيريميتييفو ودوموديدوفو في موسكو.

وتصاعدت هجمات الطائرات بلا طيار على موسكو في الفترة الماضية، وتركزت على المناطق المركزية في العاصمة، ولا تعلن كييف عن مسؤوليتها المباشرة عن هذه الهجمات.

لكن الرئيس الأوكراني زيلنسكي أكدت في أكثر من مناسبة أن الحرب ستطال الأراضي الروسية وأن وصولها إلى مراكزها الرمزية "مسار لا مفرّ منه وطبيعي وعادل".