سياسة
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للتدخل بانتخابات جورجيا.. ترمب سيسلّم نفسه و200 ألف دولار كفالة الإفراج عنه
أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أنه يعتزم تسليم نفسه للمحكمة في ولاية جورجيا، على أن يدفع كفالة قدرها 200 ألف دولار. جاء ذلك بناء على اتفاق بين الادعاء العام وفريق الدفاع عن ترمب.
للتدخل بانتخابات جورجيا.. ترمب سيسلّم نفسه و200 ألف دولار كفالة الإفراج عنه
الشرطة الأمريكية تشدد الإجراءات الأمنية بالقرب من سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا حيث يسلم ترمب نفسه / صورة: AFP
22 أغسطس 2023

صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، الاثنين، بأنه يعتزم تسليم نفسه في مدينة أتلاتنا يوم الخميس المقبل، وذلك للنظر في لائحة الاتهام الموجه إليه في ولاية جورجيا.

وأشار ترمب على منصته تروث سوشيال إلى أنه ذاهب إلى "أتلانتا في جورجيا يوم الخميس للقبض علَيّ".

ووافقت المحكمة في ولاية جورجيا، الاثنين، على كفالة بقيمة 200 ألف دولار يدفعها ترمب في القضية التي تنظر ويُتهم فيها الرئيس الأمريكي السابق بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وتوصل محامو ترمب مع الادعاء العام إلى اتفاق حُدّد بموجبه الوقت والمكان اللذان سوف يسلم فيهما ترمب نفسه، بالإضافة إلى شروط الكفالة.

وأفادت شبكة CNN في وقت سابق بأن ترمب يعتزم تسليم نفسه في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا يوم الخميس.

وفي السياق نفسه أضاف قاضي المحكمة سكوت مكافي إلى اتفاقية فريق دفاع ترمب والادعاء شروطاً أخرى أوردها في مذكرة من ثلاث صفحات.

أكدت المذكرة أنه "لا يجوز للمدعى عليه أن يعمل أي عمل لترهيب أي شخص يعرفه بأنه مدعى عليه أو شاهد في هذه القضية، أو عرقلة إقامة العدالة بطريقة أو بأخرى".

وأضافت أن هذا الشرط "يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو إعادة نشر المشاركات التي نشرها شخص آخر".

وسبق أن طلبت المدعية العامة فاني ويليس من القاضي تحديد موعد 4 مارس/آذار من العام المقبل لمحاكمة الرئيس السابق البالغ من العمر 77 عاماً بتهمة التلاعب بالانتخابات، فيما طلب محامو ترمب إجراء المحاكمة في 2026.

ويواجه ترمب، المرشح الأوفر حظاً لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية عام 2024، أربع محاكمات جنائية فيما يسعى للعودة إلى البيت الأبيض.

ووُجهت لائحة اتهام إلى ترمب في جورجيا بعد تحقيق استغرق عامين في سلسلة من الجرائم الانتخابية في الولاية.

وإلى جوار ترمب وُجّهَت لائحة الاتهام كذلك إلى 18 شخصاً على رأسهم محامي ترمب الشخصي السابق رودي جولياني وكبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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