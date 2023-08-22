تنطلق قمة مجموعة بريكس 15، الثلاثاء، بمدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، وسط توقعات بتوسيعها بقبول أعضاء جدد، ووضع خريطة طريق اقتصادية وتجارية ومالية للتكتل.

ووصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، الاثنين، إلى جوهانسبرج لحضور قمة بريكس التي تُعقد بين 22 و24 أغسطس/آب الجاري.

وأعرب شي في بيان صحفي نقلت تفاصيله وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن ثقته بأن القمة المرتقبة ستصبح معلماً مهماً في تطوير آلية بريكس، وستساعد في دفع وحدة وتعاون الدول النامية إلى مستوى أعلى.

وكشفت جنوب إفريقيا رئيسة قمة هذا العام أن 20 دولة تقدمت بطلبات للانضمام إلى المجموعة، كالجزائر والسعودية وغيرهما من الدول الصاعدة، إذ يُتوقع أن ينظر الأعضاء المؤسسون في عضوية تلك الدول.

وسيجتمع رؤساء وقادة البرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا إضافة إلى وزير الخارجية الروسي تحت شعار "بريكس وإفريقيا"، حسبما أعلنت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور.

وبريكس تكتل خرج إلى العلن عام 2006، وعقد أول اجتماعاته في 2009، ويضم دول الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا. وتعتبر مجموعة بريكس نفسها بديلاً عن الهيمنة الاقتصادية الغربية.

وأمس الاثنين قال وزير الخارجية الهندي فيناي كواترا إنّ لدى بلاده نية إيجابية بشأن توسيع دائرة بريكس، وإنّ "الهند واضحة منذ البداية.. لدينا نية إيجابية وعقل متفتح في توسيع عضوية المجموعة".

ومن المنتظر أن يشارك في القمة، عبر الفيديو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المطلوب بموجب مذكّرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

جنوب إفريقيا لن تنجرّ إلى منافسة بين القوى العالمية

وفي السياق أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، الأحد، أنّ بلاده "لن تنجرّ إلى منافسة بين القوى العالميّة".

وقال رامابوزا: "لن ننجرّ إلى منافسة بين القوى العالميّة. بلدنا ملتزم سياسة عدم الانحياز".

وأضاف رامابوزا: "لقد قاومنا الضغوط الهادفة إلى جعلنا ننحاز إلى أيّ من القوى العالمية أو إلى أيّ من كُتل الدول المؤثّرة".

وشدّد رامابوزا على أنّه في "عالم يزداد تعقيداً وانقساماً بسبب الاستقطاب المتزايد في المعسكرات المتنافسة"، تُفكّر مجموعة بريكس في الترحيب بأعضاء جدد لتوسيع نفوذها.

وأكّد أنّ "جنوب إفريقيا تؤيّد توسيع تشكيلة مجموعة بريكس" لتضمّ دولاً "تتشارك الرغبة في أن يكون هناك نظام عالمي أكثر توازناً".