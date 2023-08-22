استُشهد فتى فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب شرق مدينة جنين، الثلاثاء، كما اعتُقل 50 فلسطينياً من عدة محافظات بالضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب "استشهاد الفتى عثمان عاطف محمد أبو خرج (17 عاماً) بعد إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين فجر اليوم".

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) فإن قوة إسرائيلية اقتحمت البلدة لتنفيذ اعتقالات، فاندلعت مواجهات مع السكان الفلسطينيين، قُتل على إثرها أبو خرج.

من جهته قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 50 فلسطينياً من محافظات الخليل (جنوب) ورام الله (وسط) وقلقيلية وجنين ونابلس وطولكرم (شمال).

وأضاف في بيان: "جيش الاحتلال شن حملة اعتقالات واسعة طالت 50 مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم 15 مواطناً من بلدة عبوين شمال غرب رام الله، و13 مواطناً من الخليل".

وأوضح أن "حملة الاعتقالات هذه تُعتبر من أكبر الحملات منذ بداية العام غالبية"، وأن المعتقلين أسرى سابقون واجهوا عمليات اعتقال متكررة على مدى السنوات الماضية.

ومنذ شهور تشهد الضفة الغربية حالة تصعيد شديد جرّاء اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدن والبلدات الفلسطينية، واعتداءات المستوطنين وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية.