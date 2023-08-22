أكد وزير الخارجية التركية هاكان فيدان أن الأمم المتحدة فقدت حيادها في التعامل مع مشروع طريق "بيله–يغيتلر" بجمهورية شمال قبرص التركية.

تصريحات فيدان جاءت في مؤتمر صحفي مشترك عقده، الثلاثاء، مع نظيرته البلغارية ماريا غابريل في العاصمة أنقرة.

وشدد الوزير فيدان على استمرار بلاده في دعم الموقف العادل للقبارصة الأتراك في الجزيرة حتى النهاية.

وأفاد في سياق آخر بأن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي من شأنها توفير فرص جديدة للاتحاد والمنطقة، داعياً قادة أوروبا لانتهاز ذلك قبل انغلاق نافذة الفرص.

والجمعة، حاول جنود قوة حفظ السلام الأممية عرقلة مشروع بناء طريق "بيله-يغيتلر"، قبل أن تتدخل القوات الأمنية لجمهورية شمال قبرص التركية.

وسبق أن ذكرت وزارة خارجية قبرص أن مشروع الطريق أُعد لأسباب إنسانية بحتة بهدف توفير وصول سهل من بلادها إلى قرية بيله الواقعة على الخط الأخضر الخاضع لسيطرة الأمم المتحدة.

وأوضحت في بيان أن تحسين وتوسيع المشروع يهدف إلى تسهيل وصول السكان إلى أراضي المنطقة دون الاعتماد على المنطقة السيادية البريطانية، ولتنمية المنطقة اقتصادياً.