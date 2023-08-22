سياسة
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فيدان: الأمم المتحدة أخلّت بحيادها في التعامل مع قضية طريق "بيله-يغيتلر"
صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بأن الأمم المتحدة فقدت حيادها في القضية القبرصية، وذلك بموقفها من مشروع طريق "بيله-يغيتلر"، مؤكداً دعم بلاده لجمهورية قبرص التركية.
فيدان: الأمم المتحدة أخلّت بحيادها في التعامل مع قضية طريق "بيله-يغيتلر"
تصريحات فيدان جاءت في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيرته البلغارية ماريا غابريل / Others
22 أغسطس 2023

أكد وزير الخارجية التركية هاكان فيدان أن الأمم المتحدة فقدت حيادها في التعامل مع مشروع طريق "بيله–يغيتلر" بجمهورية شمال قبرص التركية.

تصريحات فيدان جاءت في مؤتمر صحفي مشترك عقده، الثلاثاء، مع نظيرته البلغارية ماريا غابريل في العاصمة أنقرة.

وشدد الوزير فيدان على استمرار بلاده في دعم الموقف العادل للقبارصة الأتراك في الجزيرة حتى النهاية.

وأفاد في سياق آخر بأن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي من شأنها توفير فرص جديدة للاتحاد والمنطقة، داعياً قادة أوروبا لانتهاز ذلك قبل انغلاق نافذة الفرص.

والجمعة، حاول جنود قوة حفظ السلام الأممية عرقلة مشروع بناء طريق "بيله-يغيتلر"، قبل أن تتدخل القوات الأمنية لجمهورية شمال قبرص التركية.

وسبق أن ذكرت وزارة خارجية قبرص أن مشروع الطريق أُعد لأسباب إنسانية بحتة بهدف توفير وصول سهل من بلادها إلى قرية بيله الواقعة على الخط الأخضر الخاضع لسيطرة الأمم المتحدة.

وأوضحت في بيان أن تحسين وتوسيع المشروع يهدف إلى تسهيل وصول السكان إلى أراضي المنطقة دون الاعتماد على المنطقة السيادية البريطانية، ولتنمية المنطقة اقتصادياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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