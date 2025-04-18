سياسة
2 دقيقة قراءة
قتيلان و6 مصابين في إطلاق نار لطالب بجامعة فلوريدا.. وترمب يعلق
قُتل شخصان وأصيب ستة آخرون عندما فتح ابن شرطية النار الخميس في حرم إحدى جامعات فلوريدا في تالاهاسي، حسبما أعلنت الشرطة.
قتيلان و6 مصابين في إطلاق نار لطالب بجامعة فلوريدا.. وترمب يعلق
مواطنون يخلون حرم جامعة فلوريدا بعد حادث إطلاق النار في تالاهاسي / REUTERS
18 أبريل 2025

وقالت الشرطة في تالاهاسي، المدينة التي وقعت فيها المأساة، في مؤتمر صحافي، إن القتيلين لم يكونا طالبين.

والمشتبه به، فينيكس إيكنر (20 عاماً)، هو طالب في جامعة ولاية فلوريداالجامعة التي أطلق فيها النار منتصف نهار الخميس.

ووفقاً للشرطة، استخدم سلاح لوالدته، وهي عنصر في الشرطة المحلية تعمل في مقاطعة ليون منذ 18 عاماً.

ووفق قائد شرطة تالاهاسي لورنس ريفيل، أصيب مطلق النار خلال مواجهة مع الشرطة ونُقل إلى المستشفى و"تذرع بحقه في التزام الصمت".

وأعرب الرئيس دونالد ترمب عن أسفه للمأساة "المخزية والمروعة"، مدافعاً في الوقت نفسه عن حق الأمريكيين في حيازة أسلحة نارية، وقال: "هذه الأحداث فظيعة، ولكن ليست البنادق هي التي تطلق النار، بل الناس".

وأظهرت لقطات صوّرها شهود عيان وبثّتها شبكة "سي إن إن" حالة ذعر سادت الجامعة التي تضم 40 ألف طالب.

وتُظهر اللقطات شابّاً يمشي بهدوء عبر العشب ويطلق النار على أشخاص يحاولون الهرب، وأبلغ عديد من الطلاب عن سماعهم طلقات نارية بالقرب من مكتب اتحاد الطلاب.

وقال شاب يُدعى وين لمحطة “دابليو سي تي في” المحلية: "بدأ الجميع يركضون خارج" المبنى. وأضاف "بعد نحو دقيقة، سمعنا نحو ثماني إلى عشر طلقات"، مشيراً إلى أنه رأى طالباً آخر مصاباً بطلق ناري في بطنه.

وكان طالب آخر يُدعى سام سوارتز في الطبقة السفلية من مكتب الطلاب عندما دوّت الطلقات النارية، وقال لصحيفة "تالاهاسي الديمقراطية": "بدأ الجميع يشعرون بالذعر"، مضيفاً أنه سمع أيضاً نحو عشر طلقات.

وتجمع ثمانية أشخاص كانوا يعملون على أحد المشاريع، في أحد الممرات وتحصنوا بصناديق القمامة وألواح، بحسب ما روى.

وقال حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس على منصة إكس إنه "يصلّي" من أجل جامعة ولاية فلوريدا.


مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us