سياسة
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زيارة مرتقبة لوزير الخارجية التركي إلى أوكرانيا
يعتزم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة أوكرانيا نهاية الشهر الحالي، حسب مصادر دبلوماسية تركية.
زيارة مرتقبة لوزير الخارجية التركي إلى أوكرانيا
يجري وزير الخارجية التركي زيارة قريبة إلى كل من روسيا وأوكرانيا / صورة: AA
22 أغسطس 2023

ذكرت مصادر دبلوماسية تركية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيزور أوكرانيا يوم 25 أغسطس/آب الجاري .

ولم تشارك المصادر مزيداً من المعلومات حول الزيارة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في وقت سابق أن فيدان قد يزور روسيا قريباً لإجراء محادثات مباشرة.

وفي 17 يوليو/تموز الماضي، رفضت روسيا تمديد اتفاقية نقل الحبوب الأوكرانية دون تنفيذ "الجزء الروسي منها" الذي يقضي بإيصال الحبوب إلى الدول المحتاجة إليها بما فيها الدول الإفريقية.

وفي 22 يوليو 2022 وقّعت روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة مبادرة البحر الأسود المعروفة إعلامياً بـ"صفقة الحبوب"، التي تقضي بإخراج الحبوب والمنتجات الغذائية الأوكرانية عبر البحر الأسود من 3 موانٍ، بما فيها ميناء أوديسا.​​​​​​​

وتبذل أنقرة جهوداً مكثفة وتدفع بالدبلوماسية من أجل استئناف الصفقة.

ودعت تركيا، التي حظيت بإشادة دولية لدورها الوسيط الفريد بين أوكرانيا وروسيا، مراراً وتكراراً كييف وموسكو إلى إنهاء الحرب، التي تجاوزت 500 يوم، من خلال المفاوضات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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