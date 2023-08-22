سياسة
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اليونان.. العثور على 18 جثة بسبب الحرائق وأوامر بإخلاء منطقة بمحيط أثينا
عُثر على جثث 18 شخصاً يشتبه بأنهم مهاجرون في غابة اجتاحتها النيران في شمال شرق اليونان، حسبما أعلنت السلطات اليونانية، بينما تواصل فرق الإطفاء مكافحة حرائق الغابات التي تتسع رقعتها في أنحاء البلاد للمرة الثانية خلال شهر.
اليونان.. العثور على 18 جثة بسبب الحرائق وأوامر بإخلاء منطقة بمحيط أثينا
تواصل فرق الإطفاء مكافحة حرائق الغابات التي تتسع رقعتها في أنحاء اليونان للمرة الثانية خلال شهر. / صورة: Reuters
22 أغسطس 2023

عثرت فرق الإطفاء اليونانية على جثث محترقة لـ18 شخصاً يشتبه بأنهم مهاجرون، إذ قضوا نحبهم جراء حرائق الغابات التي تشهدها مناطق واسعة من البلاد.

وقالت فرقة الإطفاء إنه عُثر على 18 جثة محترقة في منطقة نائية ريفية جنوب قرية أفانتاس في شمال اليونان يوم الثلاثاء، إذ تستعر حرائق الغابات منذ أيام.

على حين ذكرت وسائل إعلام يونانية، من دون ذكر مصادرها، إن الجثث يُعتقد أنها لمهاجرين كانوا في طريقهم إلى أوروبا، وقد حاصرتهم النيران.

من جانب آخر، أمر جهاز الإطفاء اليوناني بإخلاء منطقة تقع شمال غرب أثينا، على حين تواصل فرق الإطفاء مكافحة حرائق الغابات التي تتسع رقعتها في أنحاء البلاد للمرة الثانية خلال شهر.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية فقد طُلب من عشرات آلاف السكان مغادرة منطقة أنو ليوسيا، بينما كانت ألسنة اللهب تتصاعد من منازل في منطقة فيلي المجاورة.

وأجلت السلطات 65 مريضاً، بينهم أطفال حديثو الولادة، من المستشفى الجامعي في مدينة ألكسندروبوليس شمال شرق اليونان في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء ونقلتهم على متن عبَّارة زُودت بالمعدات والأدوات الطبية.

كما أجلت السلطات تجمعات عدة من منطقة إيفروس مترامية الأطراف قرب الحدود مع تركيا، وحذرت من مخاطر اندلاع حرائق جديدة في الأيام القليلة المقبلة.

وقال مسؤول في الشرطة المحلية إنه عُثر على جثة محترقة لرجل يُعتقد أنه مهاجر في منطقة ريفية بالقرب من ألكسندروبوليس أمس الاثنين.

ويسعى الكثير من طالبي اللجوء للوصول إلى دول أوروبا الغربية مخاطرين بحياتهم عبر دخول اليونان التي وثّقت منظمات دولية قيامها بانتهاكات جسيمة بحق اللاجئين والمهاجرين.

وتواصل النيران تمدّدها في شمال شرق اليونان وفي جزيرتي إيفيا وكيثنوس وفي منطقة بويتيا شمال العاصمة، تؤجّجها رياح قوية وحرارة تلامس 41 درجة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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