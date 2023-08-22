أجرى وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، زيارة إلى أنقرة، الاثنين، مع وفد من وزارته لإجراء محادثات رسمية مع مسؤولين أتراك.

وأوضحت الوزارة العراقية في بيان أن عبد الغني التقى وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار في أنقرة وناقشا التعاون في مجال الطاقة والنفط.

وتزامناً مع هذه الزيارة، ينطلق وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بدوره، اليوم الثلاثاء، في زيارة إلى بغداد، للمرة الأولى منذ توليه منصبه.

ومن المقرر أن يلتقي فيدان نظيره العراقي فؤاد حسين مساء الثلاثاء، ويعقد الوزيران لاحقاً مؤتمراً صحفياً مشتركاً.

وكان فيدان وحسين التقيا على هامش الاجتماع الوزاري لمكتب تنسيق حركة عدم الانحياز الذي عقد في العاصمة الأذربيجانية باكو يوم 5 يوليو/تموز الفائت.

ومن المنتظر أن يواصل فيدان لقاءاته في بغداد غداً الأربعاء، ويلتقي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس عبد اللطيف رشيد ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وممثلي التركمان في بغداد.

ويناقش فيدان مع المسؤولين العراقيين قضايا الأمن والتعاون التجاري والاقتصادي وكذلك العلاقات الثنائية ووجود تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في العراق.

وستُقيّم أيضاً القضايا الإقليمية الحالية، ومن المتوقع أيضاً استئناف شحنات النفط من العراق إلى تركيا.

وعقب لقاءاته المرتقبة في بغداد، يتوجه فيدان إلى أربيل للقاء مسؤولين شمال العراق.

علاقات مزدهرة

زار السوداني أنقرة في 21 مارس/آذار الماضي، والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك آنذاك، كشف أردوغان عن مشروع "طريق التنمية" الذي يمثل فرصة استثمارية لدول الخليج في قطاعات المواني وخطوط الربط السككي أو الطرق البرية أو المنشآت والمرافق على جانبي الطريق المقرّر له أن يربط دول الخليج العربية بتركيا والدول الأوروبية عبر الأراضي العراقية.

وقال أردوغان بهذا الخصوص: "قمنا بتكليف الوزراء المعنيين الذين سيعملون على تنفيذ مشروع طريق التنمية الممتد من البصرة إلى تركيا، وأعتقد أننا سنحوّل المشروع في طريق الحرير الجديد في منطقتنا".

وقال السوداني بشأن تصدير النفط إلى تركيا: "يجب أن نكون أكثر مرونة تجاه تركيا، لقد أُوقف شحن نفط حكومة إقليم شمال العراق إلى تركيا منذ 25 مارس، والأموال التي فقدناها نتيجة تعليق شحنات النفط هي ضعف التعويضات، علينا أن نتحرك ونتوصل بطريقة أو بأخرى إلى تسوية مع تركيا".

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، مع زيادة متواصلة في حجم التبادل التجاري بين البلدين الجارين.

وكشفت هيئة الإحصاء التركية أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، وصل إلى 22.3 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الفائت، وبلغت صادرات تركيا إلى العراق في الفترة نفسها 12 مليار دولار.

وتشمل الصادرات التركية إلى العراق مجموعة واسعة من المنتجات والسلع، جعلت من تركيا شريكاً تجارياً مهماً، ولها دور رئيسي في تلبية احتياجات العراق من السلع والبضائع المختلفة.

كما تواصل شركات البناء التركية إقامة مشاريع مختلفة وخاصة المستشفيات في العراق، إذ دخل مستشفى الحكيم للأبحاث، الذي بنته شركة يونيفرسال أكارسان التركية، الخدمة في 10 أغسطس/آب الماضي، في محافظة ميسان جنوبي العراق.

وافتتح رئيس الوزراء العراقي الأسبق مصطفى الكاظمي مستشفى الناصرية الذي يضم 492 سريراً، والذي أنجزته شركة يونيفرسال أكارسان أيضاً، بمحافظة زيقار جنوب البلاد في 21 يونيو/حزيران 2021.

وتواصل الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) والهلال الأحمر التركي تقديم المساعدات الإنسانية والخبرة التنموية للعراق في العديد من المجالات مثل التعليم والصحة وحماية التراث التاريخي.