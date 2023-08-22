سياسة
2 دقيقة قراءة
انطلاق قمة بريكس.. مباحثات لتوسيع المجموعة وأمريكا تقلل من المخاطر
اجتمع زعماء دول بريكس في جنوب إفريقيا لبحث توسيع المجموعة التي تضم نحو 40% من سكان العالم، بينما قللت واشنطن من مخاطر تحوّلها إلى منافس جيوسياسي.
انطلاق قمة بريكس.. مباحثات لتوسيع المجموعة وأمريكا تقلل من المخاطر
زعماء بريكس يجتمعون في جنوب إفريقيا لبحث توسع المجموعة / صورة: AFP
22 أغسطس 2023

اجتمع زعماء دول بريكس في جوهانسبرج، اليوم الثلاثاء، لحضور قمة يبحثون فيها توسع المجموعة مع سعي بعض الأعضاء لتحويلها إلى قوة موازية للغرب.

واستضافت جنوب إفريقيا زعماء المجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وسط تصاعد التنافس بين الصين والولايات المتحدة.

وتمتد القمة بين يومي 22 و24 أغسطس/آب، بينما سيحضرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر الإنترنت.

وفي كلمة له قال الرئيس الصيني شي جين بينغ للمجموعة إن الاقتصاد الصيني متين وإن أساسيات نموه على المدى الطويل لم تتغير.

وأضاف: "أنا واثق من أن القمة المقبلة ستكون مرحلة مهمة في تطوير آلية بريكس".

أما بوتين فقد تطرق إلى عدد من الملفات كان منها اتفاقية الحبوب إذ أكد أنه ستتم العودة إليها عند الإيفاء بطلبات روسيا.

وقال: "فرضت علينا عقوبات وأُعقنا عمداً عن تصدير الحبوب والأسمدة ومع ذلك نلام على الأزمة بالسوق العالمية".

على حين قال مسؤولون في جنوب إفريقيا إن أكثر من 40 دولة عبرت عن اهتمامها بالانضمام إلى بريكس.

ومن بين هذه الدول طلب ما يزيد على 20 دولة منها رسمياً الانضمام ومن المتوقع أن ترسل دول أخرى وفوداً إلى جوهانسبرج.

من ناحيته، علق البيت الأبيض على مساعي توسيع المجموعة وقال إن: أمريكا تستبعد تحول دول بريكس إلى منافس جيوسياسي.

وبالإضافة إلى مسألة التوسع، يناقش جدول أعمال القمة أيضاً تعزيز استخدام العملات المحلية للدول الأعضاء. لكن المنظمين في جنوب إفريقيا يقولون إنه لن تُناقش مسألة عملة لبريكس، وهي فكرة طرحتها البرازيل في وقت سابق من هذا العام كبديل للاعتماد على الدولار.

وكان التوسع هدفاً للصين منذ فترة طويلة، إذ تأمل أن تضفي العضوية الأوسع نفوذاً لمجموعة تضم بالفعل نحو 40 بالمئة من سكان العالم وربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us