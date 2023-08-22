سياسة
3 دقيقة قراءة
في أول زيارة رسمية.. فيدان: نعمل من أجل ارتقاء العلاقات مع العراق
صرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي، أن الطرفين ناقشا خلال اجتماع انعقد بينهما الثلاثاء في بغداد، المسائل والقضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات.
في أول زيارة رسمية.. فيدان: نعمل من أجل ارتقاء العلاقات مع العراق
هاكان فيدان يلتقي نظيره العراقي في بغداد / صورة: AA / صورة: AFP
22 أغسطس 2023

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سعي بلاده المستمر لتطوير العلاقات الثنائية مع العراق، مبدياً تطلعه إلى اعتراف الأخير في PKK كتنظيم إرهابي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين، عقب لقاء رسمي جمع بين الاثنين، مساء الثلاثاء، في العاصمة بغداد.

وقال فيدان: "سنعمل من أجل ارتقاء العلاقات المشتركة بين تركيا والعراق وندعمه في إيجاد حلول لمشكلاته في البنية التحتية".

وكشف عن أنه ناقش خلال اجتماعه مع الوزير العراقي، قضية المياه بشكل شامل، وبحثا سبل رفع المعاناة الإنسانية في هذا المجال.

في السياق ذاته قال الوزير التركي: "توصلنا إلى وجهة نظر مشتركة بخصوص المشاريع التنموية في العراق".

ونوه بأن: "حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق بلغ 25 مليار دولار ونسعى لرفعه".

على صعيد آخر، قال فيدان: "بموجب مبدأ الصداقة والأخوة مع العراق ننتظر أن يعترفوا رسمياً بـPKK كتنظيم إرهابي".

وتابع مؤكداً: "لن نسمح لعدوّنا المشترك، تنظيم PKK الإرهابي، بأن ينشط على حدودنا المشتركة، ونقدم كل الدعم للعراق في مجال مكافحته للإرهاب".

بدوره أثنى وزير الخارجية العراقي على اللقاء الذي جمعه مع نظيره التركي قائلاً: "كان الاجتماع عملياً تطرقنا فيه إلى مواضيع مختلفة".

وأضاف بأن: "العلاقات التجارية بين البلدين تقدمت وتطورت بسرعة في فترة زمنية قصيرة وهي في حالة تصاعدية دوماً".

وأشار إلى أن "850 شركة تركية تعمل في العراق وأكثرها تعمل في مجال الإعمار".

وتابع: "تطرقنا أيضاً إلى تصدير النفط عبر الأنابيب من إقليم شمال العراق".

وفيما يتعلق بملف المياه، أعرب حسين عن شكره للوزير التركي لطرحه خلال الاجتماع فكرة تشكيل لجنة دائمة ومستمرة للنقاش في هذا الإطار.

وعلى صعيد آخر، قال الوزير العراقي: "نهيّئ الأجواء استعداداً لزيارة الرئيس التركي إلى بغداد".

ويجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة مهمة إلى العراق بين 22 و24 أغسطس/آب الجاري، تشمل بغداد وأربيل.

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة لكونها أول زيارة لوزير تركي إلى العراق بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، وفضلاً عن كونها تأتي قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us