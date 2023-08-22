أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سعي بلاده المستمر لتطوير العلاقات الثنائية مع العراق، مبدياً تطلعه إلى اعتراف الأخير في PKK كتنظيم إرهابي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين، عقب لقاء رسمي جمع بين الاثنين، مساء الثلاثاء، في العاصمة بغداد.

وقال فيدان: "سنعمل من أجل ارتقاء العلاقات المشتركة بين تركيا والعراق وندعمه في إيجاد حلول لمشكلاته في البنية التحتية".

وكشف عن أنه ناقش خلال اجتماعه مع الوزير العراقي، قضية المياه بشكل شامل، وبحثا سبل رفع المعاناة الإنسانية في هذا المجال.

في السياق ذاته قال الوزير التركي: "توصلنا إلى وجهة نظر مشتركة بخصوص المشاريع التنموية في العراق".

ونوه بأن: "حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق بلغ 25 مليار دولار ونسعى لرفعه".

على صعيد آخر، قال فيدان: "بموجب مبدأ الصداقة والأخوة مع العراق ننتظر أن يعترفوا رسمياً بـPKK كتنظيم إرهابي".

وتابع مؤكداً: "لن نسمح لعدوّنا المشترك، تنظيم PKK الإرهابي، بأن ينشط على حدودنا المشتركة، ونقدم كل الدعم للعراق في مجال مكافحته للإرهاب".

بدوره أثنى وزير الخارجية العراقي على اللقاء الذي جمعه مع نظيره التركي قائلاً: "كان الاجتماع عملياً تطرقنا فيه إلى مواضيع مختلفة".

وأضاف بأن: "العلاقات التجارية بين البلدين تقدمت وتطورت بسرعة في فترة زمنية قصيرة وهي في حالة تصاعدية دوماً".

وأشار إلى أن "850 شركة تركية تعمل في العراق وأكثرها تعمل في مجال الإعمار".

وتابع: "تطرقنا أيضاً إلى تصدير النفط عبر الأنابيب من إقليم شمال العراق".

وفيما يتعلق بملف المياه، أعرب حسين عن شكره للوزير التركي لطرحه خلال الاجتماع فكرة تشكيل لجنة دائمة ومستمرة للنقاش في هذا الإطار.

وعلى صعيد آخر، قال الوزير العراقي: "نهيّئ الأجواء استعداداً لزيارة الرئيس التركي إلى بغداد".

ويجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة مهمة إلى العراق بين 22 و24 أغسطس/آب الجاري، تشمل بغداد وأربيل.

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة لكونها أول زيارة لوزير تركي إلى العراق بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، وفضلاً عن كونها تأتي قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق.