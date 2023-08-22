سياسة
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اتفاق تركي-سعودي لتعزيز التعاون بمجال الذكاء الاصطناعي
احتضنت مدينة بنغالور الهندية اجتماعاً وزارياً معنياً بالاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين، أبدى خلاله وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي.
اتفاق تركي-سعودي لتعزيز التعاون بمجال الذكاء الاصطناعي
وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي: نهدف إلى التعاون مع السعودية بمجال الذكاء الاصطناعي / صورة: AA
22 أغسطس 2023

أعرب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع السعودية بخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال مشاركته بالاجتماع الوزاري المعني بالاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين، المنعقد في مدينة بنغالور الهندية.

وذكرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية في بيان الثلاثاء، أن كاجر شارك في جلسات عُقدت تحت عنوان "البنية التحتية الرقمية العامة، والأمن في الاقتصاد الرقمي، والمهارات الرقمية".

وخلال الاجتماع تحدث الوزير التركي عن أنشطة بلاده في مجالات البنية التحتية الرقمية العامة والأمن في الاقتصاد الرقمي والمهارات الرقمية.

وأشار كاجر إلى أن اجتماعات مجموعة العشرين هي منصة يمكن من خلالها تبادل المبادرات التي يمكن تطويرها على المستوى العالمي، وتبادل الدول تجاربها مع الدول الأخرى.

وبيّن أن التطبيقات التي طورتها تركيا والخدمات المقدمة إلى المواطنين تجري مشاركتها على نطاق واسع مع الدول الأخرى.

وقال إن تركيا أكثر تقدماً من العديد من البلدان فيما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية العامة.

وتابع: "​​وعلى وجه الخصوص، تعد بوابة الحكومة الإلكترونية E-Devlet أكثر تطبيقاتنا نجاحاً في هذا المجال، حيث تحولت إلى منصة تضم 990 مؤسسة عامة وتقدم أكثر من 7 آلاف خدمة لأكثر من 64 مليون مواطن".

وأكمل: "بوابة الحكومة الإلكترونية تعد بنية تحتية رقمية عامة ناجحة للغاية تجذب انتباه جميع البلدان".

وذكر أن بلاده تهدف إلى إقامة تعاون شامل مع السعودية وبخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، موضحاً أنهما قررا تسريع العمل المتبادل بهذا الصدد.

وتابع: "في مجال الحكومة الإلكترونية على وجه الخصوص، سنعمل على تعزيز التكامل بين البنية التحتية الرقمية العامة في السعودية وبوابة الحكومة الإلكترونية بتركيا. سنقدم خدمات رقمية يمكن أن يستفيد منها مواطنو البلدين، لا سيما مواطنينا الذين سيتوجهون إلى السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة".

وتابع: "عقدنا لقاءات مع وزراء من الهند والمملكة المتحدة والسعودية، وعلى مستوى الوفود هناك الكثير من العمل الذي يمكننا القيام به معاً نحن والبلدان الثلاثة".

وبيّن أنه عقد اجتماعاً مع المدير العام للرقمنة بالاتحاد الأوروبي، وقال: "ناقشنا معه الدور الذي ستلعبه تركيا ببرامج الاتحاد الأوروبي بالمجالات الرقمية بالفترة المقبلة".

وشدد الوزير على أهمية الأمن السيبراني في الاقتصاد الرقمي، مبيناً أن بلاده طورت تدابير مهمة لمواجهة المخاطر والتهديدات السيبرانية.

وتطرق إلى أهمية المهارات الرقمية، مبيناً أن بلاده قوية في هذا المجال أيضاً.

وتعد تركيا من بين البلدان الرائدة والمتطورة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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