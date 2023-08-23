أعلن رئيس بلدية موسكو الأربعاء إسقاط الدفاعات الجوية الروسية طائرة مسيّرة فوق منطقة موسكو وأخرى فوق المدينة، في سادس ليلة من الهجمات على العاصمة الروسية.

وقال سيرغي سوبيانين على تطبيق تيلغرام: "الليلة، أسقط الدفاع الجوي طائرة مسيّرة فوق موجيسكي في منطقة موسكو. الطائرة المسيّرة الثانية هاجمت مبنى قيد الإنشاء في المدينة".

وأكد عدم تسجيل أي إصابات، وفق التقارير الأولية.

وتتبادل موسكو وكييف الهجمات بالطائرات المسيّرة بشكل منتظم، مع تزايد الغارات التي تستهدف الأراضي الروسية مؤخراً.

وكشفت وكالة أنباء ريا نوفوستي عن سماع دوي "انفجار" في حي الأعمال بمدينة موسكو، مضيفة أنه "بعد ذلك بقليل، تصاعد الدخان من مبانٍ في نفس المنطقة".

وقالت وكالة تاس للأنباء، نقلاً عن خدمات الطوارئ، إن أحد المباني قيد الإنشاء في حي الأعمال تعرَّض لأضرار طفيفة.

وأكدت تاس نقلاً عن هيئة الطيران أن حركة الملاحة الجوية توقفت في مطارات فنوكوفو وشيريميتييفو ودوموديدوفو في موسكو.

مطارات موسكو تعلق الرحلات

وفي السياق، ذكرت وكالة تاس، نقلاً عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم أن مطارات موسكو علقت الرحلات الجوية في وقت مبكر اليوم الأربعاء.

وعلقت المطارات الرئيسية في أنحاء العاصمة الروسية مراراً الرحلات القادمة والمغادرة خلال الأيام الماضية بسبب هجمات المُسيرات الأوكرانية.