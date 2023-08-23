سياسة
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إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس
أُصيب 31 فلسطينياً بجروح في بلدة برقة قرب نابلس، فيما تعرض آخرون لاختناق خلال مواجهات مع مستوطنين هاجموا البلدة في حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.
إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس
إصابة 31 فلسطينياً برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في برقة قرب نابلس / صورة: وسائل التواصل / Others
23 أغسطس 2023

تعرض 31 فلسطينياً للإصابة بجراح وآخرون للاختناق، الثلاثاء، خلال مواجهات مع عشرات المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة برقة قرب نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأكد شهود عيان أن المستوطنين هاجموا مركبات فلسطينية على طريق نابلس-جنين بالحجارة، كما هاجموا منازل المواطنين في بلدة برقة وسط إطلاق نار.

وكشفوا عن أن المستوطنين اعتدوا على منازل القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي وفّر الحماية للمستوطنين.

وأوضح الشهود أن جيش الاحتلال أطلق قنابل الغاز والصوت والرصاص المعدني والحي.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها تعاملت مع 31 إصابة في بلدة برقة، بينها مصاب بالرصاص المعدني، و30 إصابة بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وتتعرض قرية برقة لهجمات مستمرة من المستوطنين، لوقوعها قرب مستوطنة "حومش" المخلاة.

وصدَّق الكنيست الإسرائيلي، في مارس/آذار الماضي، على إلغاء ما يُعرف بـ"قانون فك الارتباط" ما يسمح للمستوطنين بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية أُخليت عام 2005، بينها مستوطنة حومش، حيث أُعيد بناء مدرسة دينية فيها.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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