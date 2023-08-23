صرح وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، الثلاثاء، بأن بلاده تسعى لإقامة تعاون شامل في المجال الرقمي وتحديداً في مجال الذكاء الصناعي.

جاءت تصريحات الوزير التركي على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري المعنيّ بالاقتصاد الرقمي على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة بنغالور الهندية.

وشارك الوزير في جلسة عُقدت تحت عنوان "البنية التحتية الرقمية العامة، والأمن في الاقتصاد الرقمي، والمهارات الرقمية"، وفقاً لما ذكرته وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية في بيان لها.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع أنشطة تركيا في مجال البنية التحتية الرقمية العامة والأمن والمهارات في الاقتصاد الرقمي.

ولفت الوزير الانتباه إلى أهم المساهمات التركية المتمثلة في "البوابة الحكومية الإلكترونية E-Devlet، موضحاً أنها "أكثر تطبيقاتنا نجاحاً في هذا المجال، حيث تحولت إلى منصة تضم 990 مؤسسة عامة وتقدم أكثر من 7 آلاف خدمة لأكثر من 64 مليون مواطن".

وأكمل: "بوابة الحكومة الإلكترونية تعد بنية تحتية رقمية عامة ناجحة للغاية تجذب انتباه جميع البلدان".

التعاون مع السعودية

وذكر أن بلاده تهدف إلى إقامة تعاون شامل مع السعودية خصوصاً في مجال الذكاء الصناعي، موضحاً أنهما قررا تسريع العمل المتبادل في هذا الصدد.

وتابع: "في مجال الحكومة الإلكترونية على وجه الخصوص، سنعمل على تعزيز التكامل بين البنية التحتية الرقمية العامة في السعودية وبوابة الحكومة الإلكترونية في تركيا. سنقدم خدمات رقمية يمكن أن يستفيد منها مواطنو البلدين، لا سيما مواطنونا الذين سيتوجهون إلى السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة".

وأشار كاجر إلى عقده لقاءات ثنائية في إطار الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين.

في السياق نفسه أكد الوزير أنه جرى عقد لقاءات ثنائية "مع وزراء من الهند والمملكة المتحدة والسعودية، وعلى مستوى الوفود هناك الكثير من العمل الذي يمكننا تنفيذه معاً مع البلدان الثلاثة".

وبيَّن أنه عقد اجتماعاً مع المدير العام للرقمنة بالاتحاد الأوروبي، وقال: "ناقشنا معه الدور الذي ستلعبه تركيا ببرامج الاتحاد الأوروبي في المجالات الرقمية خلال الفترة المقبلة".

وشدد الوزير على أهمية الأمن السيبراني في الاقتصاد الرقمي، مبيناً أن بلاده طوَّرت تدابير مهمة لمواجهة المخاطر والتهديدات السيبرانية.