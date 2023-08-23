سياسة
3 دقيقة قراءة
الوزير كاجر: نهدف إلى التعاون مع السعودية في المجال الرقمي والذكاء الصناعي
قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، إن بلاده تسعى لتطوير التعاون في المجال الرقمي والذكاء الصناعي مع السعودية، وأضاف الوزير أن التطور الكبير الذي حققته بلاده في مجال الحكومة الإلكترونية E-DEVlET يشكل نموذجاً يمكن لدول أخرى اتباعه.
الوزير كاجر: نهدف إلى التعاون مع السعودية في المجال الرقمي والذكاء الصناعي
الوزير كاجر خلال مشاركته في الاجتماعات التي عُقدت على هامش قمة العشرين / صورة: AA
23 أغسطس 2023

صرح وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، الثلاثاء، بأن بلاده تسعى لإقامة تعاون شامل في المجال الرقمي وتحديداً في مجال الذكاء الصناعي.

جاءت تصريحات الوزير التركي على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري المعنيّ بالاقتصاد الرقمي على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة بنغالور الهندية.

وشارك الوزير في جلسة عُقدت تحت عنوان "البنية التحتية الرقمية العامة، والأمن في الاقتصاد الرقمي، والمهارات الرقمية"، وفقاً لما ذكرته وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية في بيان لها.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع أنشطة تركيا في مجال البنية التحتية الرقمية العامة والأمن والمهارات في الاقتصاد الرقمي.

ولفت الوزير الانتباه إلى أهم المساهمات التركية المتمثلة في "البوابة الحكومية الإلكترونية E-Devlet، موضحاً أنها "أكثر تطبيقاتنا نجاحاً في هذا المجال، حيث تحولت إلى منصة تضم 990 مؤسسة عامة وتقدم أكثر من 7 آلاف خدمة لأكثر من 64 مليون مواطن".

وأكمل: "بوابة الحكومة الإلكترونية تعد بنية تحتية رقمية عامة ناجحة للغاية تجذب انتباه جميع البلدان".

التعاون مع السعودية

وذكر أن بلاده تهدف إلى إقامة تعاون شامل مع السعودية خصوصاً في مجال الذكاء الصناعي، موضحاً أنهما قررا تسريع العمل المتبادل في هذا الصدد.

وتابع: "في مجال الحكومة الإلكترونية على وجه الخصوص، سنعمل على تعزيز التكامل بين البنية التحتية الرقمية العامة في السعودية وبوابة الحكومة الإلكترونية في تركيا. سنقدم خدمات رقمية يمكن أن يستفيد منها مواطنو البلدين، لا سيما مواطنونا الذين سيتوجهون إلى السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة".

وأشار كاجر إلى عقده لقاءات ثنائية في إطار الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين.

في السياق نفسه أكد الوزير أنه جرى عقد لقاءات ثنائية "مع وزراء من الهند والمملكة المتحدة والسعودية، وعلى مستوى الوفود هناك الكثير من العمل الذي يمكننا تنفيذه معاً مع البلدان الثلاثة".

وبيَّن أنه عقد اجتماعاً مع المدير العام للرقمنة بالاتحاد الأوروبي، وقال: "ناقشنا معه الدور الذي ستلعبه تركيا ببرامج الاتحاد الأوروبي في المجالات الرقمية خلال الفترة المقبلة".

وشدد الوزير على أهمية الأمن السيبراني في الاقتصاد الرقمي، مبيناً أن بلاده طوَّرت تدابير مهمة لمواجهة المخاطر والتهديدات السيبرانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us