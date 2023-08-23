سياسة
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لترجمة الأحاديث بين عشرات اللغات.. "ميتا" تطلق نموذج ذكاء صناعي
أعلنت شركة "ميتا" إطلاق نموذج ذكاء صناعي قادر على ترجمة الأحاديث وتفريغها صوتياً بين عشرات اللغات، مؤكدةً أن منظومة الذكاء الصناعي تصب في مصلحتها، إذ ستمنح الشركة مزيداً من المكاسب.
لترجمة الأحاديث بين عشرات اللغات.. "ميتا" تطلق نموذج ذكاء صناعي
"ميتا" تطلق نموذج ذكاء صناعي لترجمة الأحاديث بين عشرات اللغات / صورة: Reuters
23 أغسطس 2023

أطلقت شركة "ميتا بلاتفورمز" المالكة لمنصة "فيسبوك"، اليوم (الثلاثاء)، نموذج ذكاء صناعي لديه القدرة على ترجمة الأحاديث وتفريغها صوتياً بعشرات اللغات، واضعةً لبنة بناء محتملة لأدوات تمكّن من التواصل في الوقت الفعلي، كاسرةً الحواجز بين اللغات.

وقالت الشركة في تدوينة إن نموذجها "سيمليس إم.4.تي" يمكن أن يدعم الترجمة من نص إلى حديث والعكس، بما يقرب من 100 لغة، بالإضافة إلى ترجمة كاملة من حديث إلى حديث بأكثر من 35 لغة، جامعاً بين تقنيات كانت متاحة فيما سبق في نماذج منفصلة فحسب.

وقال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـ"ميتا" إنه يتصور أن تيسّر هذه الأدوات التفاعل بين المستخدمين من جميع أنحاء العالم في الميتافيرس، وهو مجموعة من العوالم الافتراضية المتصلة التي يراهن بمستقبل الشركة عليها.

وذكرت التدوينة أن "ميتا" ستجعل النموذج متاحاً للعامة للأغراض غير التجارية.

كانت الشركة الكبرى في مجال وسائل التواصل الاجتماعي أصدرت مجموعة نماذج ذكاء صناعي مجانية هذا العام، بما في ذلك نموذج لغوي ضخم اسمه "لاما" يشكل تحدياً خطيراً للنماذج المبيعة والمسجلة لشركة "أوبن إيه.آي" المملوكة لـ"مايكروسوفت" وشركة "غوغل" المملوكة لـ"ألفابت".

ويقول زوكربيرغ إن منظومة الذكاء الصناعي المفتوحة تصب في مصلحة ميتا، إذ ستحقق الشركة مزيداً من المكاسب من خلال حشد المصادر في إنشاء أدوات للاتصال المباشر بالمستهلكين في منصاتها الاجتماعية بدلاً من فرض رسوم على حق الاطلاع على النماذج واستخدامها.

لكن "ميتا" تواجه تساؤلات قانونية مثل بقية جهات القطاع حول البيانات التدريبية المستخدمة في تغذية نماذجها.

ورفعت الفنانة الكوميدية سارة سيلفرمان، ومؤلفان آخران في يوليو/تموز قضايا لانتهاك حقوق الملكية على "ميتا" و"أوبن إيه.آي"، متهمين الشركتين باستخدام كتبهم كبيانات تدريبية من دون الحصول على الموافقة.

وذكر باحثون من "ميتا" في ورقة بحثية أنه بالنسبة إلى نموذج "سيمليس إم.4.تي"، فقد جمعوا البيانات التدريبية الصوتية من أربعة ملايين ساعة من "الأصوات الخام التي مصدرها مستودع بيانات ويب متاح للعامة"، من دون تحديد أي مخزون.

وكشفت الورقة البحثية أن البيانات النصية مصدرها قواعد بيانات منشأة العام الماضي استعانت بمحتوى من (ويكيبيديا) ومواقع مرتبطة بها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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