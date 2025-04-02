الحرب على غزة
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الأمم المتحدة تُدين قتل إسرائيل 15 عاملاً بالمجال الإنساني خلال هجوم على قافلة طبية في غزة
أدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الأربعاء، قتل إسرائيل 15 عاملاً بالمجال الإنساني، خلال استهدافها قافلة طبية وإنسانية بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، الشهر الماضي.
الأمم المتحدة تُدين قتل إسرائيل 15 عاملاً بالمجال الإنساني خلال هجوم على قافلة طبية في غزة
إسرائيل تقتل 15 عاملا بالمجال الإنساني، خلال استهداف قافلة طبية بمدينة رفح / AP
2 أبريل 2025

وقال تورك عبر منصة إكس: "أدين هجوم الجيش الإسرائيلي على قافلة طبية وإنسانية في 23 مارس/آذار، الذي أسفر عن مقتل 15 من العاملين في المجال الطبي والإنساني في غزة".

وأضاف أن العثور على جثث الضحايا في رفح بعد 8 أيام مدفونة قرب مركباتهم المدمرة التي تحمل علامات واضحة "أمر مقلق للغاية ويثير تساؤلات جوهرية عن سلوك الجيش الإسرائيلي في أثناء الحادث وبعده".

وطالب مفوض الأمم المتحدة بضرورة حماية الطواقم الطبية والعاملين في المجال الإنساني والطوارئ، وفق ما يقتضيه القانون الإنساني الدولي.

وفي 23 مارس/آذار الماضي، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها أرسلت 4 سيارات إسعاف مع طواقمها لإنقاذ جرحى أُصيبوا جراء هجوم إسرائيلي بمنطقة رفح، مشيرةً إلى أنهم تعرضوا لمحاصرة جيش الاحتلال، مما أدى إلى إصابة عدد منهم.

في اليوم نفسه، فقدت وحدة الحماية المدنية في غزة الاتصال بفرقها التي خرجت لإنقاذ طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

والأحد، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني انتشال 14 جثماناً بعد قصفٍ إسرائيلي في مدينة رفح قبل نحو أسبوع؛ بينهم 8 من طواقمها، و5 من الدفاع المدني، وموظف في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

جاء ذلك بعد أيام من إعلان الدفاع المدني الفلسطيني انتشال أحد عناصره في الفريق ذاته، الذي استُشهد برصاص جيش الاحتلال، ما يرفع عدد شهداء المجزرة إلى 15.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتلت إسرائيل ألفاً و513 من الطواقم الإنسانية، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

مصدر:TRT Arabi
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