أعلنت الاستخبارات التركية، الأربعاء، تحييد عنصر من تنظيم "PKK" الإرهابي في منطقة السليمانية شمال العراق، خلال محاولته تنفيذ عمليات اغتيال عناصر من الجيش والأجهزة الأمنية التركية.

وفي إطار مساعي الاستخبارات التركية للكشف عن هجمات التنظيم الإرهابي بشكل مسبق وقبل أن تحقق، كشفت الاستخبارات عبر عمليات أمنية وعناصرها الميدانية عن عناصر من تنظيم "PKK" الإرهابي وهم بصدد تنفيذ عمليات اغتيال عناصر من الأجهزة الأمنية التركية، لتضعهم تحت المراقبة المستمرة.

وكشفت الاستخبارات التركية أن الإرهابي بكير كينا، الملقب بـ"باوير بوتان"، يتلقى تدريبات في شمال العراق، وذلك من أجل إرساله إلى تركيا لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف عناصر الشرطة والاستخبارات والجيش، وتلقى الإرهابي بكير كينا تدريبات على الأسلحة قصيرة وطويلة المدى، وأراد لاحقاً إدخالها إلى تركيا عبر طرق التهريب.

وبعد عمليات بحث ومتابعة أمنية جرى الكشف عن أنشطة ومهام بكير كينا في ريف السليمانية شمال العراق، وتلقى الإرهابي بكير تدريباً في ما تسمى "أكاديمية ماهر" للاغتيالات.

وعلى بعد 150 كليومتراً من الحدود مع تركيا، وبعد متابعة ميدانية لعناصر الاستخبارات التركية، وتوفُّر الظروف المناسبة، جرى تنفيذ عملية تحييد العناصر الإرهابية خلال تدريباتهم، بمشاركة عناصر الاستخبارات التركة في المنطقة.

وقبل انضمام الإرهابي بكير إلى تنظيم "PKK" الإرهابي التحق بالفرع الشبابي للتنظيم في إسطنبول، وفي عام 2019، توجه إلى العراق تهريباً والتحق بالتنظيم الإرهابي، فيما امتد نشاطه حتى إيران.

وخلال الفترة الماضية تعمل الاستخبارات التركية على تنفيذ عميلات استباقية متبعةً استراتيجية تدمير الإرهاب في منابعه، وفي هذا الإطار تزايدت عمليات الاغتيال المركّزة.