أعلن "المجلس الوطني الكردي السوري" المعارض في أربيل، أن تنظيم PKK/YPG الإرهابي يواصل اختطاف الأطفال في المناطق التي يحتلها في سوريا.

وفي تصريح لـ"الأناضول"، الثلاثاء، قال ممثل المجلس صالح جميل، إن التنظيم يحاول تجنيد الناس قسراً، وإن ذلك دفع آلاف الأشخاص إلى التوجه إلى إقليم شمال العراق وتركيا ودول الاتحاد الأوروبي.

وتطرق جميل إلى المشكلات التي يعيشها أهالي المنطقة بسبب التنظيم الإرهابي، قائلاً: "لا تستطيع العائلات العودة إلى منازلها خوفاً من اختطاف أطفالها (من PKK)، وهذا يعد جريمة حرب في القانون الدولي".

وأضاف: "إنهم (مسلحي التنظيم) يختطفون أعضاءنا (بالمجلس) كل يوم... المجتمع الدولي يرى هذه الأعمال القبيحة، لكنه يظل صامتاً".

وتابع: "إنهم يتجاوزون كل الحدود ويختطفون الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً، والآباء ليس بوسعهم فعل أي شيء سوى تقديم طلبات إلى منظمات حقوق الإنسان".

وأضاف: "من الواضح أن هؤلاء (PKK) يتلقون الأوامر من جبال قنديل (شمال العراق)، ولم يعد الأمر سراً".

وبيَّن جميل أن التنظيم الإرهابي لم يسمح لـ"المجلس الوطني الكردي السوري" بعقد مؤتمرات.

وقال: "لقد أغلقوا القاعة التي عقدنا فيها مؤتمرنا الأخير ومنعونا، فعقدنا (المؤتمر) سراً في المنزل رغم أننا قانونيون وشرعيون وهم غير قانونيين وغير شرعيين. نحن كمجلس نمثل الأكراد السوريين في الرأي العام الدولي و144 دولة تقبلنا".

ولفت جميل إلى أن التنظيم الإرهابي لا يسمح للمواطنين بالعودة إلى منازلهم.

واختتم بالقول: "في الوقت الحالي، يواصل أهلنا مغادرة المنطقة بسبب الظروف المعيشية والوضع الأمني ​​وعمليات الاختطاف".

وفي 22 يونيو/حزيران الماضي، قالت الأمم المتحدة في تقرير لها إن تنظيم PKK الإرهابي وأذرعه جنّدت أكثر من 1270 طفلاً في سوريا خلال 2022.