التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في العاصمة العراقية بغداد.

وبحث اللقاء تطوير العلاقات الثنائية، وعدداً من القضايا الراهنة، وتطوير التعاون السياسي والاقتصادي والأمني ​​بين البلدين، كما جاء في بيان الخارجية التركية.

وفي وقت سابق الأربعاء، التقى فيدان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، وبحث معه قضايا زيادة التجارة الثنائية ومكافحة الإرهاب وكفاءة استخدام المياه العابرة للحدود بين البلدين.

والثلاثاء، بدأ وزير الخارجية التركي زيارة رسمية لبغداد، استهلّها بلقاء نظيره العراقي فؤاد حسين.

ومن المنتظر أن يلتقي فيدان مع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، وممثلي التركمان في البلاد.

كما يتوجه فيدان إلى مدينة أربيل بعد انتهاء محادثاته في بغداد للقاء مسؤولي حكومة إقليم كردستان شمال العراق.