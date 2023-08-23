سياسة
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هاكان فيدان يلتقي رئيس الوزراء العراقي ويبحث معه سبل تطوير التعاون الثنائي
التقى هاكان فيدان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين البلدين. وبدأ فيدان زيارة رسمية للعراق يلتقي فيها عدداً من مسؤولي الدولة.
هاكان فيدان يلتقي رئيس الوزراء العراقي ويبحث معه سبل تطوير التعاون الثنائي
جاء اللقاء مع رئيس الوزراء العراقي في إطار زيارة رسمية يُجريها فيدان لبغداد / صورة: AA
23 أغسطس 2023

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في العاصمة العراقية بغداد.

وبحث اللقاء تطوير العلاقات الثنائية، وعدداً من القضايا الراهنة، وتطوير التعاون السياسي والاقتصادي والأمني ​​بين البلدين، كما جاء في بيان الخارجية التركية.

وفي وقت سابق الأربعاء، التقى فيدان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، وبحث معه قضايا زيادة التجارة الثنائية ومكافحة الإرهاب وكفاءة استخدام المياه العابرة للحدود بين البلدين.

والثلاثاء، بدأ وزير الخارجية التركي زيارة رسمية لبغداد، استهلّها بلقاء نظيره العراقي فؤاد حسين.

ومن المنتظر أن يلتقي فيدان مع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، وممثلي التركمان في البلاد.

كما يتوجه فيدان إلى مدينة أربيل بعد انتهاء محادثاته في بغداد للقاء مسؤولي حكومة إقليم كردستان شمال العراق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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