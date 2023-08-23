سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا.. 26 مروحية تشارك في إطفاء حريق هائل بجناق قلعة
تتواصل جهود فرق الإطفاء التركية لإخماد حريق هائل اندلع بغابات ولاية جناق قلعة غربي البلاد، بينما أخلت السلطات القرى المحيطة وأجلت السكان إلى مناطق آمنة.
تركيا.. 26 مروحية تشارك في إطفاء حريق هائل بجناق قلعة
حريق هائل يندلع بغابات جناق قلعة ويمتد بتأثير الرياح / صورة: AA
23 أغسطس 2023

تكافح فرق الإطفاء التركية للسيطرة على حريق هائل اندلع بغابات جناق قلعة غربي البلاد، منذ ظهر الثلاثاء.

وأخلت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" 9 قرى في الولاية كإجراء احترازي بعد أن تصاعد الحريق وامتد تأثيره بفعل الرياح، على خط 15 كيلومتراً.

وتضررت وفق حصيلة أولية، 5 منازل في قرية أولوبينار و4 منازل في ياجيلار.

وتوجهت سيارات الإسعاف إلى المناطق المتضررة ونقل نحو 83 شخصاً من أصحاب الأمراض المزمنة إلى المستشفيات.

وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، عبر حسابه في منصة X، انتشار 2659 عنصراً من مختلف الجهات للعمل على إخماد الحرائق، بما في ذلك وزارة الدفاع وإدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" والمديرية العامة للغابات والشرطة والدرك والبلديات والإدارات الخاصة.

وأضاف الوزير: "كما حُشد أسطول هائل من الموارد، بما في ذلك ثماني طائرات و26 طائرة هليكوبتر و240 خزان مياه و71 صهريج مياه، إلى جانب 328 مركبة أخرى، إلى المنطقة، وأنه نُفّذت خطة استجابة شاملة أدت إلى إخلاء 337 أسرة و1251 مواطناً من تسع قرى في المنطقة المتضررة".

بدوره، توجه وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماكلي إلى الولاية وقال: "أصدقاؤنا مستعدون لمواجهة الحريق ونعمل على منع انتشاره إلى أماكن أخرى".

وكانت وزارة النقل والبنية التحتية التركية قد أعلنت في وقت سابق الثلاثاء تعليق حركة السفن "مؤقتاً" في مضيق جناق قلعة تحسباً من حدوث حرائق الغابات.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنها قررت تعليق حركة السفن بشكل مؤقت في اتجاه واحد فقط.

وأكدت أن الزوارق التابعة للمديرية العامة للسلامة الساحلية في حالة "استعداد" لأي حريق محتمل على الشواطئ بسبب موجة الحر التي تشهدها البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us