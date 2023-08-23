تكافح فرق الإطفاء التركية للسيطرة على حريق هائل اندلع بغابات جناق قلعة غربي البلاد، منذ ظهر الثلاثاء.

وأخلت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" 9 قرى في الولاية كإجراء احترازي بعد أن تصاعد الحريق وامتد تأثيره بفعل الرياح، على خط 15 كيلومتراً.

وتضررت وفق حصيلة أولية، 5 منازل في قرية أولوبينار و4 منازل في ياجيلار.

وتوجهت سيارات الإسعاف إلى المناطق المتضررة ونقل نحو 83 شخصاً من أصحاب الأمراض المزمنة إلى المستشفيات.

وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، عبر حسابه في منصة X، انتشار 2659 عنصراً من مختلف الجهات للعمل على إخماد الحرائق، بما في ذلك وزارة الدفاع وإدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" والمديرية العامة للغابات والشرطة والدرك والبلديات والإدارات الخاصة.

وأضاف الوزير: "كما حُشد أسطول هائل من الموارد، بما في ذلك ثماني طائرات و26 طائرة هليكوبتر و240 خزان مياه و71 صهريج مياه، إلى جانب 328 مركبة أخرى، إلى المنطقة، وأنه نُفّذت خطة استجابة شاملة أدت إلى إخلاء 337 أسرة و1251 مواطناً من تسع قرى في المنطقة المتضررة".

بدوره، توجه وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماكلي إلى الولاية وقال: "أصدقاؤنا مستعدون لمواجهة الحريق ونعمل على منع انتشاره إلى أماكن أخرى".

وكانت وزارة النقل والبنية التحتية التركية قد أعلنت في وقت سابق الثلاثاء تعليق حركة السفن "مؤقتاً" في مضيق جناق قلعة تحسباً من حدوث حرائق الغابات.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنها قررت تعليق حركة السفن بشكل مؤقت في اتجاه واحد فقط.

وأكدت أن الزوارق التابعة للمديرية العامة للسلامة الساحلية في حالة "استعداد" لأي حريق محتمل على الشواطئ بسبب موجة الحر التي تشهدها البلاد.