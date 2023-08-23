سياسة
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شاهد| عواصف رعدية وأمطار غزيرة تضرب مكة المكرمة
أعلنت السلطات السعودية الأربعاء إغلاق المدارس واتخاذ إجراءات احترازية جراء عواصف رعدية وأمطار غزيرة ضربت مناطق متفرقة في مكة المكرمة.
شاهد| عواصف رعدية وأمطار غزيرة تضرب مكة المكرمة
عواصف رعدية تضرب مكة المكرمة / صورة: AFP
23 أغسطس 2023

هبت عواصف رعدية وتساقطت أمطار غزيرة في مناطق متفرقة من مكة المكرمة غرب المملكة، منذ مساء الثلاثاء.

وتجاوزت سرعة الرياح 80 كلم/الساعة، حسب المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، وهي قوة مشابهة للعاصفة التي تسبّبت بسقوط رافعة في الحرم في 2015، في حادث أودى حينها بحياة أكثر من 100 شخص وأصاب العشرات بجروح.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لمصلين يطوفون حول الكعبة في المسجد الحرام نحو الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي، حين ضربت صاعقة من البرق فندق فيرمونت مكة في برج الساعة الملكي الشهير، مضيئة سماء العاصمة المقدسة.

وسجل حي الكعكية السكني في جنوب مكة، أعلى كميّة أمطار بمقدار 45 ملليمتراً.

وقررت السلطات الأربعاء، تحويل الدراسة من حضورية إلى إلكترونية "نظراً للأحوال الجوية غير المستقرة وحرصاً على سلامة الجميع"، حسب ما نشرت على منصة "إكس" في ساعة متأخرة الثلاثاء.

وحذّر مركز الأرصاد الأربعاء من مزيد من العواصف المصحوبة بالأمطار والرياح والأمطار الأربعاء في مكة ومناطق غرب المملكة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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