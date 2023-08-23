سياسة
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وزير الداخلية التركي: وقعنا مع إندونيسيا اتفاقية تعاون بالمجال الأمني
انعقد الأربعاء اجتماع مشترك بين مسؤولين أتراك وإندونيسيين، وقّع خلاله الطرفان اتفاقية تعاون في المجال الأمني.
وزير الداخلية التركي: وقعنا مع إندونيسيا اتفاقية تعاون بالمجال الأمني
اجتماع مشترك بين مسؤولين أتراك وإندونيسيين / صورة: AA
23 أغسطس 2023

وقّعت تركيا وإندونيسيا، الأربعاء، اتفاقية تعاون في المجالات الأمنية، وفق ما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا.

وقال يرلي قايا في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي: "عُقد اجتماع مشترك مع وفد وزارة السياسة والقانون والشؤون الأمنية للدولة الصديقة والشقيقة جمهورية إندونيسيا".

وأضاف: "وقعنا اتفاقية التعاون المشترك في القضايا الأمنية، مع وزير السياسة والقانون والشؤون الأمنية بجمهورية إندونيسيا، محمد محفوظ، التي تهدف إلى التعاون بين البلدين".

وتابع: "أود أن أشكر الوزير على جهوده، وإسهاماته في تعزيز العلاقات بين بلدينا".

وتشهد العلاقات التركية الإندونيسية، تطوراً مهماً تجسد في إبرام الطرفين العديد من اتفاقيات التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وفي وقت سابق قال السفير التركي لدى إندونيسيا طالب كوتشوكجان إن أنقرة وجاكرتا تمتلكان إمكانات تعاون في العديد من المجالات.

وأشار كوتشوكجان إلى أن إندونيسيا تُعدّ أكبر دولة إسلامية ورابعة أكبر دولة بالعالم، وتحظى بأهمية كبيرة لتركيا، في وقت تحول فيه الثقل الجيوسياسي إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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