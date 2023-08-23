سياسة
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شاهد| تاس: مقتل 10 أشخاص إثر سقوط طائرة خاصة شمالي موسكو
أفادت وكالة تاس للأنباء الأربعاء نقلاً عن وزارة الطوارئ الروسية أن عشرة أشخاص قتلوا في سقوط طائرة خاصة في منطقة تفير شمالي العاصمة موسكو، وسط أنباء تفيد بأن قائد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريجوجن ربما كان على متنها.
شاهد| تاس: مقتل 10 أشخاص إثر سقوط طائرة خاصة شمالي موسكو
تاس: مقتل 10 أشخاص إثر سقوط طائرة خاصة شمالي موسكو / صورة: Reuters
23 أغسطس 2023

ذكرت وكالة تاس للأنباء الأربعاء نقلاً عن وزارة الطوارئ الروسية أن عشرة أشخاص قتلوا في سقوط طائرة خاصة في منطقة تفير شمالي العاصمة موسكو، وسط أنباء تفيد بأن قائد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريجوجن ربما كان على متنها.

وأضافت الوكالة أن الطائرة التي كانت في طريقها من موسكو إلى سان بطرسبرغ كانت تقل سبعة ركاب وثلاثة من أفراد الطاقم.

وقالت هيئة الطيران المدني الروسية إن بريجوجن كان ضمن قائمة الركاب.

من جهة أخرى، زعمت قنوات على منصة تليغرام معروفة بقربها من فاغنر، أن الطائرة أسقطتها أنظمة الدفاع التابعة للجيش الروسي.

الجدير بالذكر أن بريجوجن بدأ مع مقاتليه المرتزقة تمرداً مسلحاً ضد الحكومة الروسية في 24 يونيو/حزيران الماضي، قبل أن ينتهي بتدخل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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