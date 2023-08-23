ذكرت وكالة تاس للأنباء الأربعاء نقلاً عن وزارة الطوارئ الروسية أن عشرة أشخاص قتلوا في سقوط طائرة خاصة في منطقة تفير شمالي العاصمة موسكو، وسط أنباء تفيد بأن قائد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريجوجن ربما كان على متنها.

وأضافت الوكالة أن الطائرة التي كانت في طريقها من موسكو إلى سان بطرسبرغ كانت تقل سبعة ركاب وثلاثة من أفراد الطاقم.

وقالت هيئة الطيران المدني الروسية إن بريجوجن كان ضمن قائمة الركاب.

من جهة أخرى، زعمت قنوات على منصة تليغرام معروفة بقربها من فاغنر، أن الطائرة أسقطتها أنظمة الدفاع التابعة للجيش الروسي.

الجدير بالذكر أن بريجوجن بدأ مع مقاتليه المرتزقة تمرداً مسلحاً ضد الحكومة الروسية في 24 يونيو/حزيران الماضي، قبل أن ينتهي بتدخل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.