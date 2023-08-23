تحدثت تقارير إعلامية عبرية عن مخطط إسرائيلي يهدف إلى زيادة عدد المستوطنين بشمال الضفة الغربية من قرابة 170 ألف نسمة إلى مليون بحلول عام 2050.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان "بأشد العبارات ما تناقله الإعلام العبري بشأن خطة استعمارية توسعية وعنصرية بامتياز تقدم بها ما يسمى رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بهدف تعميق وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة خاصة في شمالها".

واعتبرت أن الكشف عن هذا المخطط "يفسر لمن يريد أن يفهم من الدول والمسؤولين الأمميين السبب الحقيقي خلف هجمة الاحتلال والمستوطنين الشرسة على شمال الضفة الغربية، باعتبارها حلقة من حلقات الضم التدريجي المعلن للضفة الغربية".

وشدد البيان على أن "هذا المشروع الاستيطاني الضخم، تحدٍّ سافر للإدارة الأمريكية وللمجتمع الدولي والدول التي ترفض الاستيطان وتطالب بوقفه".

وطالبت الخارجية الفلسطينية بضغط دولي وأمريكي حقيقي لوقف تنفيذ المخطط الاستيطاني، وفقاً للمصدر ذاته.

وفي وقت سابق اليوم، تحدث موقع "واي نت" الإسرائيلي عن تقديم قادة المستوطنين "خطة طموحة لزيادة عدد السكان الإسرائيليين بشمالي الضفة الغربية.

وذكر الموقع أن رئيس مجلس المستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي داغان، هو من بادر بإعداد الخطة، باعتبارها تمثل "حلاً لمشكلة النقص في المساكن في إسرائيل".

وأوضح أن مجموعة من المهندسين والمعماريين وغيرهم من المهنيين "عملوا على الخطة خلال العام الماضي، بعد مناقشة مبادئها التأسيسية مع المئات من قادة المستوطنات".

وأضاف أن الخطة "تتضمن توسيع المستوطنات القائمة لتصبح مدناً، إضافة إلى إنشاء مدن جديدة، على أن تربط خطوط القطارات الضفة الغربية بوسط وشمال إسرائيل".

وذكر "واي نت" أن المدينة المخطط بناؤها في الجزء الشمالي من الضفة الغربية سيطلق عليها اسم "تعناخ"، وستكون قادرة على استيعاب 30 ألف ساكن.

كما لفت إلى مدينة أخرى ستسمى "شامير" في المنطقة نفسها (شمال الضفة)، ولكن بعيداً عن الحدود مع لبنان، يمكن أن تستوعب نحو 100 ألف ساكن.

وتحدث وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في وقت سابق عن خطة من شأنها "زيادة عدد المستوطنين بالضفة الغربية إلى مليون".

ومنذ تسلم حكومة نتنياهو السلطة بداية العام الجاري، رصدت زيادة ملحوظة في عدد القرارات الاستيطانية بالضفة الغربية، بحسب حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية.

واستناداً إلى معطيات حركة "السلام الآن" الرافضة للاستيطان، فإن نحو نصف مليون مستوطن يعيشون في 132 مستوطنة، و146 بؤرة استيطانية في كل الضفة الغربية.

ولا تشمل هذه المعطيات نحو 230 مستوطناً في 14 مستوطنة إسرائيلية، مقامة على أراضي القدس الشرقية.

وبحسب معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد الفلسطينيين بالضفة الغربية نحو 3.2 مليون نسمة بنهاية العام 2022.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أدانت التمدد الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، وكررت خلال الأشهر الماضية دعوتها إلى وقفه.