عقد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال زيارته إلى العراق، اجتماعات مع مسؤولين عراقيين وتركمان، تباحث خلالها العديد من القضايا والملفات.

والتقى فيدان، الأربعاء، وفداً رفيع المستوى ضم مسؤولي الجبهة التركمانية، ورؤساء أحزاب ونواباً وأعياناً من تركمان العراق بالعاصمة بغداد.

وأعرب الوزير التركي عن سعادته بهذا اللقاء، مبيناً أن "تركيا تعتبر تركمان العراق أحد أهم الجسور بين البلدين".

وقال: "من أجل رفع التمييز والظلم الذي تعرض له أشقاؤنا التركمان في العراق منذ فترة طويلة، ظلت تركيا منذ سنوات تدافع بشكل منهجي ومستمر عن حقوق إخواننا التركمان، وستعمل بكل قوتها من أجل حصولهم على حقوقهم السياسية والاقتصادية".

وأضاف: "سنواصل علاقاتنا مع أشقائنا التركمان بما يخدم سلامة أراضي العراق ووحدته السياسية واستقراره ومساهمة إخواننا التركمان في السياسة العراقية والمجتمع العراقي هي فوق كل تقدير".

من جانبه، قال رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، إن زيارة الوزير فيدان مهمة لكل من الشعب العراقي والتركماني.

وأعرب توران عن أملهم أن تصبح العلاقات بين بغداد وأنقرة أقوى من خلال هذه الزيارة.

وعقب اللقاء قدم رئيس نادي الإخاء التركماني فاروق عبد الله عبد الرحمن، للوزير فيدان خنجراً عثمانياً عمره 120 عاماً.

"تطوير التعاون الثنائي"

والتقى وزير الخارجية التركي، الأربعاء أيضاً رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي في العاصمة بغداد.

وفي وقت سابق الأربعاء، التقى فيدان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وتناول اللقاء مع السوداني القضايا الراهنة المتعلقة بتطوير التعاون السياسي والاقتصادي والأمني ​​بين البلدين.

على حين بحث فيدان مع الرئيس العراقي قضايا زيادة التجارة الثنائية ومكافحة الإرهاب وكفاءة استخدام المياه العابرة للحدود بين البلدين.

والثلاثاء، بدأ وزير الخارجية التركي زيارة رسمية إلى بغداد، استهلها بلقاء نظيره العراقي فؤاد حسين.

ويتوجه فيدان إلى مدينة أربيل بعد انتهاء محادثاته في بغداد للقاء مسؤولي حكومة إقليم شمال العراق.