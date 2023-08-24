سياسة
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بينها مصر والسعودية والإمارات.. مجموعة "بريكس" توافق على انضمام 6 دول إليها
قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، إن مجموعة "بريكس" وافقت على انضمام 6 دول إلى التكتل هي: السعودية والإمارات والأرجنتين وإثيوبيا ومصر وإيران، ليرتفع عدد أعضاء المجموعة إلى 11.
بينها مصر والسعودية والإمارات.. مجموعة "بريكس" توافق على انضمام 6 دول إليها
مجموعة "بريكس" توافق على انضمام 6 دول إليها منها مصر والسعودية والإمارات / صورة: Reuters
24 أغسطس 2023

أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، موافقة مجموعة "بريكس" على انضمام 6 أعضاء جدد إلى التكتل، ليرتفع عدد الأعضاء إلى 11.

وقال رامافوزا في مؤتمر صحفي، الخميس، إن المجموعة وافقت على طلب السعودية والإمارات والأرجنتين وإثيوبيا ومصر وإيران، ليكونوا جزءاً من التحالف.

وذكر الرئيس أن قمة هذا العام التي تستضيفها بلاده في الفترة بين 22 و24 أغسطس/آب 2023، "توصّلت أخيراً إلى اتفاق بشأن المبادئ والمعايير لعملية توسيع "بريكس" التي كانت قيد المناقشة لفترة طويلة".

وقال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، إن إضافة أعضاء جدد لمجموعة "بريكس" "ستزيد من قوتها كمنظمة وستعطي جهودنا المشتركة زخماً جديداً".

وحُدِّد موعد انضمام السعودية والأرجنتين ومصر وإيران وأثيوبيا والإمارات إلى تحالف "بريكس" مطلع يونيو/حزيران 2024.

من جانبه أشاد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد بالقرار قائلاً : "نقدّر موافقة قادة (بريكس) على ضم الإمارات إلى هذه المجموعة المهمة ونتطلع إلى العمل معاً لرخاء العالم".

جاء ذلك في تغريدة لرئيس الإمارات، عقب قرار المجموعة ضم بلاده إليها، في ختام اجتماعات قمتها الـ15 في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا.

وأضاف الشيخ محمد بن زايد: "نقدّر موافقة قادة مجموعة (بريكس) على ضم الإمارات إلى هذه المجموعة المهمة... نتطلع إلى العمل معاً من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العال".

وانطلقت في جوهانسبرغ، الثلاثاء، أعمال الاجتماعات القمة الـ15 للمجموعة، وكان على جدول أعمالها بحث طلبات انضمام من جانب أكثر من 20 دولة، بالإضافة إلى مناقشة مشاريع لتعزيز الاستثمار في إفريقيا.

و"بريكس" تكتل خرج إلى العلن عام 2006، وعقد أول اجتماعاته في 2009 ويضم الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا، ويعد نفسه بديلاً لـ"الهيمنة الاقتصادية الغربية".

ويسعى أعضاء "بريكس" إلى تقوية التكتل ضمن جهود لتأسيس نظام اقتصادي عالمي جديد متعدد الأقطاب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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