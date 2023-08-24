حقق مطار إسطنبول رقماً قياسياً جديداً من حيث عدد الرحلات الجوية التي تجري في المطار خلال يوم واحد.

ووفقاً لمعطيات المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية، خلال الفترة ما بين 14و21 أغسطس/آب الحالي، خدم مطار إسطنبول ما متوسطه 1517 رحلة جوية في اليوم، وبهذه الأرقام يصبح مطار إسطنبول أكثر المطارات الأوروبية ازدحاماً.

وتلا مطار إسطنبول في الترتيب مطار سخيبول في العاصمة الهولندية أمستردام بعدد 1368 رحلة جوية، ثم مطار شارل ديغول في باريس بعدد رحلات 1338 رحبة جوية.

وعلى مدار الفترة الماضية تحول مطار إسطنبول إلى مركز مهم لخطوط النقل الجوية العالمية لما يتمتع به من موقع استراتيجي يؤهله ليكون محطةً وسطاً للرحلات الجوية، كما يلعب ازدهار القطاع السياحي دوراً مهماً في زيادة عدد الرحلات الجوية من وإلى مطار إسطنبول الدولي.