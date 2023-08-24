أثارت مقدمة أخبار يونانية غضباً واسعاً بعد استخدامها على شاشة قناة ERT الحكومية، تعبير "مهاجرين متفحمين"، في معرض حديثها عن الخسائر البشرية جرّاء موجة حرائق الغابات التي تضرب مناطق مختلفة في اليونان منذ أيام.

وقالت المذيعة ألكسندرا دوفارا: "الشيء الجيد أنه باستثناء 18 مهاجراً متفحماً (لقوا مصرعهم جراء الحرائق)، لم نفقد أياً من مواطنينا".

واتُّهمت دوفارا بالعنصرية لاستخدامها هذا التعبير في أثناء تقديمها نشرة الأخبار، ودعا مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إلى محاكمة المذيعة بتهمة نشر الكراهية.

وتشهد اليونان لليوم السادس على التوالي حرائق متواصلة في عدة مناطق، وتواصلت الحرائق في جبل بارنيثا قرب أثينا، في أكبر غابة متداخلة مع العاصمة، مهددةً متنزهاً وطنياً.

وعُثر على جثث 19 شخصاً يُرجَّح أنهم مهاجرون وبينهم طفلان في تلك المنطقة هذا الأسبوع.

وأفاد وزير الحماية المدنية فاسيليس كيكيلياس، الأربعاء، بأن البلاد تشهد أسوأ صيف تشتعل فيه الحرائق منذ أن وُضعت الخرائط المرتبطة بمخاطر الحرائق عام 2009. وأضاف: "إنه وضع غير مسبوق".

وأتت الحرائق على أكثر من 60 ألف هكتار شمالي اليونان و5 آلاف هكتار غرب أثينا، وفق تقديرات المرصد الوطني لحرائق الغابات الذي تديره جامعة أرسطو في سالونيكي.