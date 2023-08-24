سياسة
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وزارة الدفاع التركية تحْيي الذكرى السابعة لعملية "درع الفرات"
أحيت وزارة الدفاع التركية الذكري السابعة لتنفيذ عملية "درع الفرات" التي حيَّد خلالها الجيش التركي ما يقرب من أربعة آلاف عنصر إرهابي من تنظيم "داعش". وتطهير 2055 كيلومتراً مربعاً من الأراضي شمالي سوريا.
وزارة الدفاع التركية تحْيي الذكرى السابعة لعملية "درع الفرات"
جانب من عمليات الجيش التركي في المنطقة / صورة: AA Archive
24 أغسطس 2023

أحيت وزارة الدفاع التركية الذكرى السنوية السابعة لعملية "درع الفرات" التي نفّذها الجيش التركي لتطهير البلدات والقرى السورية من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "داعش".

وقالت الوزارة عبر حسابها على منصة "إكس"، الخميس: "نحيّي في الذكرى السنوية السابعة لعملية درع الفرات جنودنا الذين تمكنوا من تحييد أكثر من 4 آلاف إرهابي من داعش".

ودعت الوزارة بالرحمة للشهداء وتمنت دوام الصحة والعمر المديد بالسعادة للذين أُصيبوا خلال العملية.​​​​​​​

وفي 24 أغسطس/آب 2016، أطلق الجيش التركي عملية "درع الفرات"، واستمرت لأكثر من 7 أشهر تمكن خلالها من تحرير عدد من المدن السورية أهمها مدينة جرابلس.

كما طهّر الجيش التركي، برفقة مجموعات من الجيش الوطني السوري، ما يقرب من 2055 كيلومتراً مربعاً من الأراضي شمالي سوريا، من يد العناصر الإرهابية، مما مكّن أكثر من 570 ألف سوري من العودة إلى بلادتهم وقراهم بعد تحريرها من عناصر التنظيم الإرهابي

مصدر:TRT عربي - وكالات
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