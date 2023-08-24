أحيت وزارة الدفاع التركية الذكرى السنوية السابعة لعملية "درع الفرات" التي نفّذها الجيش التركي لتطهير البلدات والقرى السورية من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "داعش".

وقالت الوزارة عبر حسابها على منصة "إكس"، الخميس: "نحيّي في الذكرى السنوية السابعة لعملية درع الفرات جنودنا الذين تمكنوا من تحييد أكثر من 4 آلاف إرهابي من داعش".

ودعت الوزارة بالرحمة للشهداء وتمنت دوام الصحة والعمر المديد بالسعادة للذين أُصيبوا خلال العملية.​​​​​​​

وفي 24 أغسطس/آب 2016، أطلق الجيش التركي عملية "درع الفرات"، واستمرت لأكثر من 7 أشهر تمكن خلالها من تحرير عدد من المدن السورية أهمها مدينة جرابلس.

كما طهّر الجيش التركي، برفقة مجموعات من الجيش الوطني السوري، ما يقرب من 2055 كيلومتراً مربعاً من الأراضي شمالي سوريا، من يد العناصر الإرهابية، مما مكّن أكثر من 570 ألف سوري من العودة إلى بلادتهم وقراهم بعد تحريرها من عناصر التنظيم الإرهابي