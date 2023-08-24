سياسة
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لاتهامه بالتلاعب بنتائج الانتخابات.. ترمب سيسلم نفسه لأخذ بصماته في جورجيا
من المنتظر أن يصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إلى سجن مقاطعة فولتون في أتلانتا، لتؤخذ بصماته بعد اتهامه و18 آخرين بالتلاعب بنتيجة الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا في 2020.
لاتهامه بالتلاعب بنتائج الانتخابات.. ترمب سيسلم نفسه لأخذ بصماته في جورجيا
دونالد ترمب يسلم نفسه لتؤخذ بصماته بعد اتهامه بالتلاعب بنتيجة الانتخابات في ولاية جورجيا في 2020، / صورة: Reuters
24 أغسطس 2023

يسلّم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب نفسه الخميس لتؤخذ بصماته بعد اتهامه بالتلاعب بنتيجة الانتخابات في ولاية جورجيا في 2020.

يمهد تسلبم ترمب نفسه، الطريق أمام محاكمة جنائية رابعة العام المقبل فيما يسعى للترشح للبيت الأبيض.

ومن المنتظر أن يحضر ترمب إلى سجن مقاطعة فولتون في أتلانتا بولاية جورجيا، إذ وجّه القضاء إليه و18 شخصاً آخر تهمة "الابتزاز" وارتكاب عدد من الجرائم سعياً لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وجورجيا هي الولاية الرئيسية التي فاز بها الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وتعني إجراءات التوقيف، أن تؤخذ بصمات المتهم وتُلتقط له صور جنائية قبل إطلاق سراحه بكفالة قيمتها 200 ألف دولار في قضية ترمب.

ويزداد التأييد لترمب، قبل خمسة أشهر من بدء الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشّح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية للعام 2024، غير أن عديداً من القضايا الجنائية يلقي بظلاله على محاولته العودة إلى البيت الأبيض.

ويأتي هذا بعد ساعات من المناظرة الأولى في ميلووكي للجمهوريين المرشحين للانتخابات التمهيدية التي آثر عدم المشاركة فيها بدعوى أنّ استطلاعات الرأي تؤكّد تصدّره بفارق كبير عن بقية منافسيه، لكنه مع ذلك خطف الأضواء.

من جانبه أكد ترمب أن التهم الموجهة إليه في أربع قضايا "تافهة ولا معنى لها ومفتعلة"، واتهم بايدن بتسخير قدرات وزارة العدل لعرقلة محاولته الوصول إلى البيت الأبيض.

وشُددت الإجراءات الأمنية قبل وصول ترمب إلى سجن مقاطعة فولتون. وهو معروف بأنه غير آمن ويفتقر لشروط النظافة وموبوء بالحشرات، ويشمله تحقيق تجريه وزارة العدل بعد وفاة عدد من السجناء فيه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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